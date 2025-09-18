La acelerada expansión de Lindt en Chile: la marca suiza que desafía a gigantes como La Fête y Varsovienne en el mercado de chocolates premium

Con cinco tiendas y un módulo en funcionamiento entre Santiago y Viña del Mar, Lindt ha avanzado firme en su objetivo de posicionarse como la principal marca de chocolates premium en el país. Mientras prepara nuevas aperturas, desde la firma suiza aseguran que "Chile es muy interesante porque es muy amigable para hacer negocios para empresas internacionales". Además de destacar el importante consumo per cápita chocolatero en el país.

Por Ignacia Munita C.

Lo que comenzó con la inauguración de apenas dos tiendas, rápidamente se transformó en una expansión vertiginosa. En poco más de un año, Lindt -la icónica empresa suiza reconocida en el mundo entero por su excelencia en chocolates premium- ha logrado posicionarse con fuerza en el país, abriendo sucursales en tiempos récord y capturando a un público cada vez más dispuesto a pagar por calidad y experiencia.

Todo comenzó en octubre del año pasado, cuando Lindt abrió las puertas de sus primeros locales en Chile: uno ubicado en Mall Plaza Vespucio y otro en Mall Plaza Egaña. Aquellas inauguraciones marcaron el inicio de un ambicioso plan de crecimiento, que anticipaba una expansión de dos dígitos en puntos de venta a lo largo de tres años.

A la fecha, la compañía cuenta con cinco locales, según destaca Adrian Süess, country manager de Lindt Chile, en conversación con The Clinic. “Hoy día tenemos cinco tiendas y un módulo, es como kiosco, entre Santiago y Viña del Mar”, dice.

Y detalla que “las cinco tiendas están en el Costanera Center, ahora en el Parque Arauco, que abrimos la semana pasada, tenemos Mall Plaza Egaña, Mall Plaza Vespucio y también en Mall Marina de Viña del Mar. Y como dije, tenemos en Mall Plaza Oeste un módulo como un kiosco, algo que está ya libre en el pasillo”.

Además, el ejecutivo adelantó a este medio que tienen proyectada una nueva inauguración durante este año, aunque prefirió no develar su ubicación, ya que aún mantienen tratativas con el centro comercial elegido. Sobre esto, explica que “estamos en el proceso para cerrar el contrato y por eso todavía no puedo revelarlo, pero diría que nos va a dar una gran sorpresa, va a ser una linda tienda ubicada en uno de los top Malls Premium de Santiago”.

Pese a que no cuentan con una base de comparación, dado que se instalaron en el país recién el año pasado, Süess sí resalta que “hoy día podemos confirmar que estamos arriba de las expectativas que tuvimos para este año. Estamos doble dígito arriba de nuestras expectativas. El crecimiento ha sido enorme”.

—¿Por qué decidieron instalarse en Chile?

—Chile es, en América Latina, la tercera categoría más grande de chocolate después de Brasil y de México, y al nivel mundial el 28, entonces es un mercado de chocolate ya muy interesante. Después, hay indicadores como que el chileno tiene el consumo per cápita más grande de América Latina, con 2,2 kilos, además el precio por kilo promedio está muy alto en el mercado. Creo que todos esos indicadores nos han mostrado que Chile es un mercado donde probablemente íbamos a tener éxito.

—¿Chile se podría perfilar como una plataforma para seguir expandiéndose en otros mercados de Latinoamérica?

—Sí, yo creo que Chile es muy interesante porque es muy amigable para hacer negocios para empresas internacionales. Es también un mercado que todavía está bien estable, en comparación con el resto del continente, y por eso sí es una cancha muy interesante para entender cómo el consumidor está reaccionando a nuestra marca. Ahora, nosotros estamos constantemente evaluando dónde hay potencial para abrir tiendas, para abrir un mercado, y claro, el éxito que tenemos ahora en Chile nos ayudó a intensificar esta evaluación y este análisis de los otros mercados.

Lindt se impone a la competencia

En un mercado cada vez más exigente y sofisticado, en el que marcas como La Fête y Varsovienne dominaban el segmento de chocolates premium, la suiza Lindt irrumpió con fuerza en Chile, aunque con una propuesta diferente. A este respecto, Süess reconoce que “la competencia en Chile está bien fuerte y hay marcas, buenas marcas, que están bien establecidas”.

“¿Por qué somos distintos? Nosotros somos primero una marca con 180 años de experiencia y tradición suiza. Somos la marca de chocolate número uno de Suiza y también somos la marca premium número uno del mundo”, añade.

Y tras ello, recalca que “con toda la inflación del precio del cacao, Lindt nunca va a cambiar sus ingredientes para hacer un producto más alcanzable o más barato. No, nosotros tenemos esta promesa de calidad al consumidor. Además queremos también en nuestras tiendas ofrecer una experiencia de compra diferenciada”.

A juicio del country manager de Lindt, “cada cliente que entra a nuestras tiendas va a experimentar nuestra marca y también una atención superior. Entonces, nosotros tenemos bastante fe que con este concepto que tenemos, que también cuenta con muchas innovaciones, va a ayudar para acelerar nuestro crecimiento en Chile”.

Pensando en la expansión de la marca, considerando que La Fête pretende terminar el año 2027 con 90 tiendas, mientras que Varsovienne ya cuenta con alrededor de 50, el ejecutivo menciona que “nosotros no queremos igualarnos en el corto plazo, pero acercarnos. Y debo decir que muy pronto, al corto, mediano plazo, vamos a ser la tercera marca de chocolates con el mayor número de tiendas en Chile”.

“Yo creo que hay mucho potencial para abrir mucho más. Queremos posicionarnos como la marca de chocolate premium número uno en Chile al largo plazo, y ese es el camino en el cual estamos. Es algo que ya logramos en el mundo, queremos también lograr aquí”, desliza.

—¿Qué importancia tienen las alianzas con supermercados para darse a conocer o para el posicionamiento de la marca en Chile?

—Muy importante, imagina que a nivel mundial hacemos las mayores ventas en supermercados. Ahora las tiendas nos ayudan especialmente en países donde la marca todavía no está tan conocida, ayuda bastante a mostrar o transmitir la experiencia al consumidor. Reconoce nuestra transición, nuestra marca, nuestra experiencia de la tienda, y asegura que estamos muy cerca de los consumidores.

Actualmente, estamos trabajando de cerca con los cuatro grandes, con Cencosud, pero también Lider, Unimarc, Tottus. También entramos en algunos de los regionales, y en petroleras vamos a estar muy pronto disponibles. Y también con las tiendas departamentales también allá. Si todavía no estamos disponibles, vamos a estar muy pronto disponibles.

Tenemos un plan de tener una distribución bien completa en Chile, pero claramente con un portafolio reducido, mientras que en nuestras tiendas, tenemos el portafolio completo”.