La ruta de los dulces chilenos: de empolvados a merenguitos para cerrar con broche de oro las Fiestas Patrias

Una lista de puras delicias para terminar con un buen sabor de boca este fin de semana tan extendido, comido y bebido.

Hay que decirlo, el dulce chileno tiene mala fama. Se comenta que son secos y muchas veces hasta latigudos. Lo que pasa es que nuestros dulces tradicionales, esos merenguitos rellenos, chilenitos, empolvados y delicias por el estilo son preparaciones delicadas que aunque se refrigeren (mejor es mantenerlos a temperatura ambiente) pierden rápidamente sus atributos y quedan -efectivamente- más bien secos. Es decir, se trata de un producto que se debe comer fresco, igual que nuestros panes tradicionales.

Lamentablemente buena parte de los chilenos solo consumen este tipo de dulces cuando los compran en algún peaje o a la orilla de ciertas carreteras. O para peor, en las góndolas de los supermercados. Todos dicen ser de La Ligua, Curacaví o algún otro sitio con fama de tener buenos dulces chilenos. Pero vaya saber uno de dónde son realmente y, lo más preocupante, cuándo fueron elaborados. Porque claro, a orillas del camino y encima del cemento, o en una bolsa plástica en el supermercado hasta un cactus pierde sus atributos.

Así las cosas, los invito a limpiarse la boca con jabón antes de volver a decir que los dulces chilenos son malos y partir a comprarlos a lugares reconocidos y tradicionales, donde están siempre frescos y mantenidos en condiciones beneficiosas para el disfrute del comensal. Pasen, lean y tomen nota. Y no repitan más tonteras.

Nuevo sitio, mismo sabor

La Dulcería Violeta estuvo durante décadas en la calle León, pero desde hace algún tiempo se trasladó a un local algo más moderno en Avenida Las Condes. Más allá de eso, no hay más cambios y por lo mismo el sabor y calidad de sus productos no ha sufrido modificación alguna. Y justamente esto es lo que se puede comprobar en sus dulces chilenos, que parten en los $2.500 y que corresponden a los clásicos de siempre: chilenitos, empolvados y hojarasca. Además, tiene los también clásicos merenguitos ($400), que rellenos de lúcuma o manjar son simplemente un vicio. Sólo por estos últimos es menester visitar la Dulcería Violeta. Además, aquí tienen también los tradicionales -y cada vez más difíciles de encontrar- camotillos ($1.300), un pencazo de dulce que siempre, pero siempre, viene bien.

Av. Las Condes 7327, teléfono 222083378, Las Condes.

Un clásico

Algunos dicen que son los mejores exponentes de la dulcería tradicional chilena en Santiago. Yo no me atrevería a ser tan tajante (porque siempre hay algún lugar que uno no conoce), pero que los productos de la Dulcería Montolín están buenos, lo están. Y claro, acá mandan las preparaciones tradicionales como alfajores con y sin betún, hojarascas, merengues rellenos y más; todos a $2.950 la unidad. Pero si me piden que me quede con uno solo, elijo sus maravillosos empolvados que -ahora sí- me parece que deben ser los mejores de la capital.

www.dulceriamontolin.cl

Otro clásicos

No es por ser repetitivo pero… ¿cómo podemos definir a la tradicional dulcería Las Bezanilla si no como un clásico de su rubro? Es que en las tiendas de esta pequeña cadena es posible conseguir un surtido de dulces chilenos de tamaño cóctel ($45.000, cien unidades) que son una locura. Alfajores, chilenitos, merenguitos y más; sencillamente exquisitos. Ojo que hay que pedirlos con cierta anticipación.

www.lasbezanilla.cl

Para no olvidar

Desde mucho antes que el Barrio Italia fuese conocido por la variedad de bares y restaurantes presentes en el sector funciona la Pastelería La Tranquera, donde entre premiadas empanadas y ricos pasteles tienen también una muy buena selección de dulces chilenos. Alfajores con y sin betún, bizcochuelos con manjar y un muy buen empolvado, todos a $3.000 la unidad. Pero ojo, porque también tienen el llamado príncipe, esa masa de yema de huevo de forma alargada, rellena de manjar y terminada con betún. Una quebradiza delicia que siempre vale la pena probar.

Avenida Italia 1294, teléfono 222238211, Providencia.

Lleve surtido

Así podríamos llamar a la oferta que por estos días se puede conseguir en la también muy tradicional Dulcería Providencia, donde por $17.000 uno se puede llevar a casa una docena de dulces chilenos. Es decir, dos empolvaos, dos merengues, dos palitas manjar – lúcuma, tres chilenitos y tres alfajores. Todos simplemente exquisitos. Además, aparte pueden comprar por $1.500 la unida un sensacional dulce de hojarasca con manjar y huevo moll. Más tradicional, imposible. Ojo, que hay que encargar un par de días antes si quieren llevar el surtido de dulces.

Pedro de Valdivia 1980, teléfono 950180267, Providencia.

También en clave chilena

Laura R es una dulcería con varias décadas de tradición y por lo mismo con distintos productos que le han dado fama. Partieron con las ahora famosas “galletas amor” y con el paso del tiempo fueron pasando varias otras preparaciones. Una que les ha dado fama en los últimos años, tal vez décadas, ha sido su increíble torta tres leches. Sin embargo, a la hora de pensar en dulces chilenos Laura R también tiene lo suyo, con una bandeja de cocktail con un surtido de merenguitos, chilenitos y alfajores que bien vale la pena probar ($11.700 las 25 unidades).

www.galleteria.cl