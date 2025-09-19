“Se viola la libertad y la privacidad protegida por ley”: Marcela Cubillos respalda a universidades que se negaron a entregar datos sobre sueldos al Mineduc

A un año del escándalo que la tuvo a ella como protagonista, debido a su salario en la Universidad San Sebastián, Marcela Cubillos manifestó su apoyo a las casas de estudio que optaron por no entregar información de remuneraciones al Ministerio de Educación. "Celebro hoy que la autonomía de las instituciones de educación superior se defienda, que la ley de protección de datos se respete, y que la libertad se resguarde", expresó.

En el marco de la discusión del Presupuesto para este 2025, quedó establecido que las instituciones que recibían fondos públicos debían informar al Ministerio de Educación las remuneraciones de sus funcionarios.

En ese contexto, un grupo de 13 universidades privadas y del G9 optaron por no entregar aquella información, acusando una “amenaza” a la autonomía de sus respectivos planteles.

Según informó El Mercurio, en ese grupo de instituciones se encuentran la Universidad Católica, U. Diego Portales, U. de los Andes, U. Adolfo Ibáñez y U. Finis Terrae.

Y a través de una carta enviada al mismo medio, Marcela Cubillos, exministra de Educación, respaldó la postura que tomaron estas universidades.

Es más, incluso recordó la polémica que ella misma protagonizó hace un año, a raíz de su salario de e $17 millones brutos mensuales en la Universidad San Sebastián.

“Leo estos días que la gran mayoría de las universidades han defendido, y con razón, los principios de una sociedad libre, en particular la autonomía de las instituciones, para negarse a entregar información sobre sus sueldos”, partió expresando Cubillos.

“Algunas se han excusado diciendo no tener remuneraciones superiores a $8 millones mensuales (que es el límite fijado por una de las glosas presupuestarias); el resto, las que sí tienen sueldos mayores a ese rango, han argumentado que implicaría, además, transgredir la ley de protección de datos personales. Y lo comparto: se viola la libertad y la privacidad protegida por ley”, continuó.

Cubillos: “Que la libertad se resguarde”

Posteriormente, Cubillos citó su propio caso, al plantear lo siguiente: “Algunos señalaron, hace un año, que el problema no era el sueldo, sino el tono de mi argumentación. Sería interesante conocer cómo reaccionarían si fueran publicados sus nombres y remuneraciones en instituciones privadas. No lo sabremos, porque se han negado a entregar la información, y con razón”.

“Mi vida política la he dedicado a promover las ideas en las que creo. Con convicción y firmeza, pero jamás haciendo de ese debate un tema personal. Celebro hoy que la autonomía de las instituciones de educación superior se defienda, que la ley de protección de datos se respete, y que la libertad se resguarde”, cerró la exministra, quien en las últimas semanas ha mostrado su apoyo al programa de José Antonio Kast.