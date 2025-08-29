“Se necesita esa actitud”: el apoyo de Marcela Cubillos al programa de José Antonio Kast y sus acercamientos con los republicanos

En la oposición se da prácticamente por hecho que la exministra de Educación se terminará sumando a la campaña del abanderado republicano. Sin decirlo expresamente, Cubillos ha dado muestras en esa línea al replicar distintos mensajes y propuestas de Kast. Hoy, eso sí, dio un paso más allá al publicar una columna en la que valora los ejes de su programa de gobierno. Si bien en la colectividad hay quienes reconocen que les gustaría que la exconvencional se sume a la campaña, el fantasma del caso de su sueldo en la U. San Sebastián sigue estando presente.

Compartir

Distintas señales en respaldo a la candidatura de José Antonio Kast ha comenzado a dar en las últimas semanas Marcela Cubillos. Sin decirlo expresamente, la exministra de Educación ha dado sugerentes muestras en sus redes sociales, replicando discursos del abanderado republicano y de líderes de ese partido, como Arturo Squella o María Jesús Wulf, de Acción Republicana.

A mediados de agosto, por ejemplo, defendió al exdiputado cuando recibió críticas de oficialismo y oposición por señalar que el Congreso “no es tan relevante como imaginan”.

“José Antonio Kast alude a algo que cualquier parlamentario debe conocer: las materias que son de ley las que son de potestad reglamentaria. Y en Chile existe, conforme a la Constitución, un amplio margen para las segundas”, redactó Cubillos en sus redes sociales.

También compartió en sus redes el video con el que Kast lanzó su campaña y su lema “La Fuerza del cambio” y destacó la integración del empresario Bernardo Fontaine al comando.

Cubillos: “Kast no pretende decir que cree en algo diferente a lo que siempre ha creído, sino que elige priorizar”

Pero esta mañana la exconvencional dio otro paso más al destacar el programa de gobierno de Kast durante un nuevo espacio en El Líbero, denominado “Mirada Crítica“, que ya había estrenado la semana pasada.

Allí, Cubillos elogia algunos aspectos del documento, como los relacionados al área de la educación, en la que se asegura que se pondrá fin a la “tómbola” y que se promoverá diversidad de proyectos educativo, eliminando actuales restricciones. Lo mismo hace respecto de la polémica medida denominada “Chao Préstamo” con la que pretende modificar la reforma de pensiones.

“Así se consolidará que todo el aporte de cotización individual vaya a las cuentas individuales de cada trabajador, en el fondo, como siempre debió ser, esa última parte es opinión mía“, dijo Cubillos.

Marcela Cubillos. Foto: Agencia UNO

La exministra también destacó que, a diferencia de la candidata oficialista, Jeannette Jara, Kast “no pretende decir que cree en algo diferente a lo que siempre ha creído, sino elige priorizar, y en eso consiste gobernar”.

“Se necesita esa actitud”, recalcó.

Cubillos también cuestionó algunas de las recientes declaraciones dentro de Chile Vamos. “Vimos a dos presidentes (Juan Manuel Santa Cruz y Rodrigo Galilea) diciéndole a quien va ganando con quien puede o no gobernar. Es evidente que independiente del dolor de guata del presidente de Evópoli, y las desafortunadas declaraciones de Galilea, nadie con independencia de su militancia que tenga sentido de país y que comparta las ideas y reformas que se quieren impulsar se va a restar de trabajar por Chile si es convocado“, dijo.

Y sostuvo que el programa de Kast “no cae en los tradicionales intentos de encerrona en la izquierda, es decir, con él no funciona eso del chantaje a cambio de un certificado de buena conducta extendido por quienes no tienen ninguna autoridad moral para otorgarlo”.

Entre Chile y España, y el fantasma de los $17 millones en la USS

La exministra ha mantenido sus estadías entre Chile y España, donde trabaja su esposo, el excanciller Andrés Allamand, luego de su dura derrota en la elección de la alcaldía de Las Condes, de octubre del año pasado, cuando fue superada por Catalina San Martín.

En la oposición dan prácticamente por hecho que existe un apoyo de la exconvencional a José Antonio Kast en el último tiempo, sobre todo por su alejamiento con Chile Vamos y su mala relación con la candidata presidencial del bloque, Evelyn Matthei.

Al interior del Partido Republicano, además, hay quienes reconocen que les gustaría que Cubillos se integrara a la campaña de Kast, especialmente entre dirigentes que han compartido con ella. Varios destacan su lealtad y actitud para enfrentar a la izquierda.

Sin embargo, también hay quienes destacan que un apoyo explícito de ella puede resultar complejo para Kast debido a que Cubillos se vio envuelto en una dura polémica al conocerse que recibía un sueldo de $17 millones brutos mensuales en la Universidad San Sebastián, lo que levantó una ola de críticas y abrió investigaciones sobre las remuneraciones que entregan las universidades.

Para varios fue ese episodio el que evitó que triunfara en la alcaldía de Las Condes, quedando identificada con el caso.

El Partido Republicano, de todos modos, esta semana ha sumado distintas figuras ligadas al mundo de Chile Vamos y el expresidente Piñera a su campaña. Entre ellas está el exalcalde Germán Codina y el exministro Rodrigo Álvarez, además de un grupo de exsubsecretarios. En el partido no descartan que se den nuevas incorporaciones con ese perfil.