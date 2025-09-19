“Vecino querido” y “mejores negocios”: las proyecciones optimistas del primer distrito industrial de Chile ubicado en Renca

El Distrito Industrial Renca Poniente, iniciativa impulsada por el alcalde Claudio Castro y que partió con cinco compañías que se organizaron de forma voluntaria, lleva un poco más de un año desde que entró en funcionamiento. A la fecha ya cuenta con 35 empresas y con una inversión privada que asciende a $350 millones para destinar a distintos proyectos, como mejoras en seguridad, eliminación de microbasurales, aumento de luminarias, entre otros.

Compartir

A fines de agosto pasado, el alcalde de Renca Claudio Castro encabezaba los festejos por el primer aniversario del Distrito Empresarial de Renca Poniente, la primera experiencia de este tipo en nuestro país.

El jefe comunal destacaba el trabajo colaborativo y la oportunidad de transformaciones como ejes fundamentales de este proyecto, al que definió como “un modelo pionero en Chile que nos posiciona a la vanguardia del desarrollo urbano y la colaboración público-privada, robusteciendo la seguridad, la infraestructura y la competitividad del sector”.

Fue Castro quien a mediados de 2023, impulsó esta iniciativa, al iniciar conversaciones con distintas compañías que cuentan con instalaciones en Renca. La idea era llevar a cabo un “Business Improvement District”, tal como el propio alcalde lo vio en países como Estados Unidos, Australia o Brasil.

La fórmula consiste en una alianza público-privado en territorios delimitados, para que las empresas puedan aportar de forma estratégica y económica a la mejora del entorno, en diálogo directo con la autoridad local, en este caso a través de “La Fábrica de Renca”, entidad privada sin fines de lucro impulsada por la Municipalidad.

El Distrito Industrial Renca Poniente entró en funcionamiento a mediados de 2024 con cinco empresas, las que previamente se habían organizaron de forma voluntaria para sentar las bases del proyecto. Coca-Cola Andina, CCU, Spora Biotech, Megacentro y MDP Andamios fueron esas compañías.

Con el paso de los meses, el proyecto da cuenta de su éxito en cifras. Según información de Diario Financiero, ya son 35 empresas participantes y la inversión privada asciende a $350 millones. Para fines de 2025 se espera que ya sean 50 compañías afiliadas.

La mencionada inversión privada está destinada a distintos proyectos, como mejoras en seguridad, eliminación de microbasurales, aumento de luminarias, entre otros.

“Antes cada empresa tenía una relación bastante transaccional con la municipalidad. Incluso entre las mismas empresas no existía un trabajo conjunto. No nos conocíamos siquiera”, contó a DF Alejandro Vargas, gerente de operaciones en Andina y quien fue nombrado presidente del directorio del Distrito Industrial Renca Poniente.

Asimismo, Vargas comentó que “nuestro propósito es ser un vecino querido, respetado, pero también lo que se busca es hacer mejores negocios. Cada empresa, por separado, aquí tiene un terreno, un activo, un funcionamiento, pero si esto funciona mejor y está ubicada en una mejor zona, lo más seguro es que a su negocio le vaya mejor”.

“Acá tenemos la posibilidad de juntar todas estas cosas positivas de la comuna, poder alinearlas y así poder empujarla”, cerró.