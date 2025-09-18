De baterías de litio usadas a más de 35 mil unidades de medicamentos: el millonario contrabando incautado por Aduanas que tenía destino Venezuela

En un contenedor que estaba en proceso de ser trasladado a Colombia, Aduanas de Valparaíso encontró una decena de cajas rotuladas como "encomiendas", cuyas etiquetas dejaban en evidencia que el destino final era Venezuela. "Este procedimiento corresponde a una nueva forma de contrabando que ya habíamos detectado con una exportación a Haití hace unas semanas", explicó Braulio Cubillos, director de la Aduana Regional de Valparaíso.

Compartir

Un millonario contrabando, cuyo destino final era Venezuela, fue incautado este jueves por Aduanas de Valparaíso. El monto de las mercancías interceptadas asciende a 35 mil dólares.

Tras una alerta de la Unidad de Inteligencia Aduanera (UIA), la Aduana procedió a revisar un contenedor que estaba en proceso de ser trasladado a Colombia.

De dicha manera, el contenedor fue examinado con el Portal Escáner de la Zona de Extensión de Apoyo Logístico (ZEAL). Luego, fue vaciado en su totalidad.

En su interior se detectó una decena de cajas rotuladas como “encomiendas”, cuyas etiquetas dejaban en evidencia que el destino final era Venezuela.

El detalle de lo incautado

De acuerdo a la información entregada por Aduanas, la incautación permitió la retención de 236 mercancías que corresponden a contrabando, entre ellas 116 baterías de litio usadas, máquinas de uso industrial para el procesamiento de alimentos, repuestos de vehículos, herramientas y artículos electrónicos como consolas, computadores, entre otros.

Esas 236 mercancías de contrabando están valorizadas en una cifra cercana a los 17 mil dólares.

A lo anterior se debe sumar la incautación de 35.730 unidades de distintos medicamentos como pastillas, jarabes, aerosoles, frascos y dispositivos.

Según relató Aduanas, blísteres, dispositivos médicos y cajas de medicina, sin autorización sanitaria del ISP para su debida exportación, iban ocultos al interior de calzados.

En cifras detalladas, se incautaron 16.157 analgésicos, antiácidos, vitaminas y suplementos; 19 medicamentos que debían tener receta, entre ellos antibióticos, antihipertensivos, antidiabéticos, antialérgicos, estabilizadores del ánimo.

A ello se agregan 37 unidades de psicotrópicos, 159 unidades de inhaladores, agujas, tiras reactivas, glucómetros, tensiómetros. El valor de esta incautación asciende a otros 18 mil dólares.

“Una nueva forma de contrabando”

Braulio Cubillos, director de la Aduana Regional de Valparaíso, explicó que “este procedimiento corresponde a una nueva forma de contrabando que ya habíamos detectado con una exportación a Haití hace unas semanas, a través del cual se hacen envíos de supuestas encomiendas por vía marítima, infringiendo una serie de normas aduaneras y de salud, principalmente”.

En ese sentido, agregó que “nuestros equipos de analistas están muy atentos a seguir interceptando estas exportaciones y realizar las acciones que sean necesarias para verificar su contenido y si cumplen o no con las leyes vigentes en el país”.