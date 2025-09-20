Décadas en TV, pionero del rock y con el teatro siempre presente: la vida artística de Willy Benítez más allá de su icónica protesta en el Festival del 83

A los 79 años de edad falleció este sábado Guillermo "Willy" Benítez, actor y comediante chileno que tuvo una extensa y variada trayectoria. Aunque su nombre inmediatamente sea vinculado a una icónica protesta en el Festival de Viña del Mar de 1983 -lo que le valió un veto de un año en televisión-, su carrera fue mucho más que eso. Desde Chileactores sostiene que será recordado por "su amplia trayectoria en la comedia e inolvidables momentos para nuestra cultura popular".

En horas de este sábado se dio a conocer la noticia del sensible fallecimiento de Guillermo “Willy” Benítez Baigorrotegui, actor y comediante que tuvo una extensa y variada trayectoria, la que lo llevó desde la música a la televisión, las tablas y las producciones audiovisuales.

Willy Benítez, quien se encontraba en un delicado estado de salud tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV), falleció a los 79 años. La noticia de su partida la dieron a conocer cercanos a él y a su familia.

Rodrigo Osorio, vocalista de Sinergia y presidente de la SCD, fue uno de ellos. “Acaba de partir el gran músico y comediante Willy Benítez. Nos ayudó mucho en la celebración de los 20 años de Sinergia. Un hombre lleno de talento, generosidad y empatía. Lamento mucho su partida. Siempre lo llevaré en mi corazón”, escribió Don Rorro en su cuenta en X.

Luego Chileactores emitió un comunicado, en el que dio cuenta de la lamentable noticia, pero en el que también puso énfasis en los grandes hitos de su carrera. “Con mucha tristeza lamentamos comunicar el fallecimiento de que nuestro compañero Guillermo “Willy” Benítez Baigorrotegui. Actor de la Universidad Católica de Chile, Willy es recordado por su amplia trayectoria en la comedia e inolvidables momentos para nuestra cultura popular”, expresaron desde la citada organización.

“Willy participó en diversos programas de televisión. Sus inicios fueron en TVN donde estuvo en ‘Pin Pon’, ‘Ya somos amigos’ y ‘La Cafetera Voladora’. Fue parte del mítico ‘Festival de la Una’, creando siempre momentos de comedia y buen humor”, agregaron.

La protesta en el Festival de Viña del 83

En la cultura popular chilena, el nombre de Willy Benítez directamente se vincula a su protesta en el Festival de Viña del Mar de 1983, cuando irrumpió en el escenario. sin autorización previa y personificado como “Juan Gallo”, para protestar por la falta de humor en aquella edición del tradicional certamen.

Desde Chileactores así recordaron ese capítulo: “Inolvidable es su protesta en el Festival Internacional de Viña del Mar en 1983, donde irrumpió con su tarro en el escenario para manifestarse contra la ausencia de humoristas en dicha edición del certamen. En un momento especialmente sensible de nuestra historia, en el escenario más notorio del país, Willy dijo ‘en Chile la risa no ha muerto’. Castigado por la dictadura, Willy estuvo fuera de pantalla por un tiempo”.

Esa protesta se dio en pleno peak de la carrera televisiva de Willy Benítez, cuando era rostro habitual en el espacio de comedia del “Festival de la Una” con su personaje “Juan Gallo”.

El veto duró un año, ya que desde TVN lo volvieron a llamar para reintegrarse al “Festival de la Una”, programa en el que estuvo hasta su término, en 1988.

En TVN también participó en los programas “El Chapuzón” y “De buen humor”, mientras que en Canal 13 hizo lo propio en “Venga Conmigo”, “Sábado Gigante”, “Na que ver con Chile”, entre otros. En Chilevisión formó parte de espacios como “Yingo” y “El bar del Bombo y los chistositos”.

En el mundo de las producciones audiovisuales formó parte de los elencos de teleseries como “Santiago City” (1997) y “Vampiras” (2011), mientras que en el cine actuó en cintas como “El baile de la Victoria” (2009) y “Como Bombo en fiesta” (2016).

Rock y teatro

Antes de su ingreso a televisión a mediados de la década de los 70, Willy Benítez formó parte de un proyecto pionero en el rock chileno. Junto a su hermano Mario, Reinaldo González y Johnny Paniagua fundaron en 1996 la banda Beat 4.

Inspirados en el fenómeno de The Beatles, incursionaron en la escena nacional con una propuesta que ofrecía una alternativa al rock and roll y el pop melódico de la Nueva Ola. Con Willy Benítez como bajista, los Beat 4 lanzaron 4 discos.

En la década de 2010, Willy Benítez formó parte de otra banda llamada Los Olas, un proyecto liderado por el actor Sebastián Layseca que incursionó fundamentalmente en la escena capitalina con un estilo surf rock, presentándose en escenarios como Onaciú, Opera Catedra, La Batuta y Casa Conejo, entre otros.

Por otro lado, en la trayectoria de Willy Benítez siempre hubo espacio para el teatro, sobre todo cuando se produjo su alejamiento de la televisión. Así, en los últimos años formaba parte de tres compañías de teatro con distintos perfiles.

Con Tornillo Azul hizo cuenta cuentos, con La Máquina de Teatro realizó teatro escolar, mientras que con Serotonina incursionó en el mundo de las comedias para adultos.