María José Prieto reacciona a la entrevista de Claudia di Girolamo: “Para qué hacen querellas si no acatan los fallos cuando no les conviene”

"Que las asesore un mejor abogado. La justicia penal en Chile no usa la palabra inocente, un acusado es condenado o absuelto y Cristián Campos salió absuelto, que es sinónimo de Inocente", fue parte de lo que expresó Prieto.

Compartir

Luego de la entrevista que Claudia di Girolamo brindó a The Clinic, en la que por primera vez habló de forma pública tras la querella por abuso sexual que su hija Rafaella interpuso contra Cristián Campos, María José Prieto rápidamente se pronunció en redes sociales.

La actriz y pareja de Cristián Campos arremetió en contra de Di Girolamo, fundamentalmente por su declaración que da forma al titular de la citada entrevista: “Yo no leo en ninguna parte de la resolución de la Corte Suprema la palabra ‘inocente’, él (Cristián Campos) es un abusador con todas sus letras”.

Ante aquella declaración, María José Prieto dejó el siguiente comentario: “Que las asesore un mejor abogado. La justicia penal en Chile no usa la palabra inocente, un acusado es condenado o absuelto y Cristián Campos salió absuelto, que es sinónimo de Inocente”.

En su reacción, a través de un comentario a la publicación de la nota en el Instagram de The Clinic, Prieto también escribió: “Para qué hacen querelles si no acatan los fallos cuando no les conviene. Dejen de mentir”.

Lo que dijo Claudia di Girolamo

En su primera entrevista tras la querella que su hija Rafaella interpuso en contra de su exmarido Cristián Campos, Claudia di Girolamo valoró el trabajo del juez Edgardo Gutiérrez, al acreditar tres hechos de connotación sexual. Sin embargo, acusó que las demás instituciones dieron la espalda y generaron “un aire de impunidad”.

“Hay un solo fallo que determina que los abusos sí ocurrieron”, declaró Di Girolamo, junto con argumentar que “el juez estableció siempre una instancia profunda y democrática entregando una oportunidad equitativa a la presentación de pruebas, de testigos, testimonios a ambas partes”.

“El juez Edgardo Gutiérrez fue absolutamente equitativo en ese sentido y no hay que menospreciar ese trabajo, es tremendamente importante lo que él hizo. No olvidemos que su investigación seria se prolongó por más de un año”, añadió.

En la misma línea, Di Girolamo fustigó las determinaciones que tomaron la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema en el caso de su hija Rafaella. “En estas últimas dos instancias vimos la peor cara de la justicia, que es la indiferencia, y que da pie a la impunidad y a que personas que cometieron delitos tan graves como este puedan malinterpretar y tergiversar esta resolución y lo entiendan como un fallo o una declaración de inocencia. Yo no leo en ninguna parte de la resolución de la Corte Suprema la palabra ‘inocente’ o ‘inocencia. Él es un abusador con todas sus letras”, declaró.