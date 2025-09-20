“La mayoría de los recreos nos juntamos a vapear”: la peligrosa moda de los cigarrillos electrónicos en los escolares chilenos

Más de un tercio de los estudiantes en Chile ha probado el vaper. Esta moda, que se ha tomado algunos establecimientos educacionales, preocupa a los expertos y obliga a los colegios a tomar medidas, como retirar las puertas e instalar cámaras en los pasillos de los baños. Aunque por sus sabores y buen olor es visto como "más sano" que un cigarrillo tradicional, la verdad es que vapear afecta la salud, lo cual es más preocupante por su penetración en los menores de edad.

Por Colomba Bolognesi y Ronit Bortnick

20 de Septiembre de 2025

Laura (17) está en tercero medio y vapea hace dos años. No solo lo hace en fiestas o juntas con amigas. También vapea en su colegio. “Normalmente, fumamos en los baños, que es como lo más fácil, o en una sala vacía con mis compañeros. La mayoría de los recreos nos juntamos a vapear”, relata. “En mi generación somos como sesenta y creo que la mayoría fuma. Muchos fuman por presión social”, añade.

Laura dice que se le haría difícil dejar de fumar vaporizador. “Antes no se me hubiese hecho difícil dejar de fumar vaper, pero, ahora que está tan normalizado, siento que ya me hice un poco más adicta. Se me haría difícil, pero tampoco tengo las intenciones de dejar de fumar”, agrega.

Lucas (17), por su parte, fuma vaporizador desde los 15 años y sí lo está intentando dejar. “En mi colegio muchos fuman vaper, te podría decir que quizá un 50% de los alumnos de media. También hay muchos niños de séptimo y octavo básico”, relata. Añade que normalmente fuman en el baño, hasta donde llegan los profesores a retarlos, pero que, incluso, el hábito puede llegar hasta la sala: “Nos escondemos el vaper en la manga del polerón, o nos damos vuelta rápido para fumar cuando los profes no están mirando”.

Francisco Paredes

Cuando se le pregunta por qué los adolescentes están tan enganchados con los vapers, Lucas responde: “Porque son más ricos, por todos los sabores que hay, y son más fáciles. No te vas a poner a fumar un pucho en la sala. El vaper necesitas cargarlo y listo, lo usas cuando quieras”.

El joven asegura que muchos empiezan a vapear “por moda”, pero que terminan sin poder parar de consumirlos. “Mucha gente cree que uno fuma vaper porque se ve bacán, al principio uno quizás puede partir por eso, pero al final de verdad es una adicción“, añade.

Los cigarrillos electrónicos, más conocidos como vaporizadores o vapers, son cada día más populares y usados por los chilenos; y de manera más preocupante, por los escolares. Aunque existen vaporizadores libres de nicotina, la mayoría sí la contienen, y vienen en formatos de variados sabores como “Passion Fruit Ice”, uno de los más populares.

Según datos del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), en 2023 el 34,7% de los estudiantes de octavo básico a cuarto medio declaró haber usado cigarrillos electrónicos alguna vez en su vida. Además, un 8,6% los consume mensualmente.

Programas de prevención, cámaras y cierre de baños: las medidas adoptadas por los colegios

La irrupción de los vapers tiene en alerta a los establecimientos educacionales y se suma al desafío que ya representaban los cigarros tradicionales. Algunos reglamentos internos de los colegios incluyen contenidos destinados a educar a los alumnos sobre los daños que provoca el consumo de tabaco y la exposición al humo, así como el carácter adictivo de este.

Y hay algunos establecimientos que han llevado sus medidas preventivas más lejos. Por ejemplo, el Colegio Aconcagua de Quilpué incorporó programas desarrollados por SENDA Previene, que asesora a las municipalidades en prevención del consumo de drogas.

Francisco Paredes

El Colegio Aconcagua plantea en su reglamento interno una serie de medidas para prevenir situaciones relacionadas al consumo de tabaco, entre las que destacan coordinar con instituciones “acciones que permitan desarrollar en el interior del colegio programas, proyectos y actividades asociadas a la prevención del consumo y tráfico de tabaco”. Asimismo, “los baños se encontrarán cerrados durante la jornada escolar, si se requiere su uso, se debe contactar con el Inspector más cercano”, dice el reglamento interno.

Por su parte, los colegios Villa María Academy, y Padre Hurtado y Juanita de los Andes sancionan en sus reglamentos internos la venta de vapers, específicamente, dentro de sus establecimientos.

El Colegio Monte Tabor y Nazaret tiene un protocolo específico para abordar este tipo de situaciones. El documento explica paso a paso qué hacer cuando un alumno consume vaper con o sin nicotina. A diferencia de los otros reglamentos consultados, este considera “medidas de prevención o intervención con el grupo curso y/o nivel”.

Martín (18) es alumno de cuarto medio y cuenta que en su colegio se han aplicado medidas de manera progresiva. En 2022, empezaron a abordar el tema a través de charlas acerca de los daños que genera vapear en el organismo. Pero las cosas cambiaron al año siguiente, cuando instalaron cámaras en los pasillos de los baños. En 2024, los inspectores empezaron a presionar para que los alumnos no hicieran “vida social” en ellos.

Ya en 2025, según Martín, “subió muchísimo la intensidad con respecto a no usar vaper”: el colegio retiró las puertas de los baños, instaló detectores de humo y prohibió permanecer en ellos después de usarlos.

Un aumento exponencial en la llegada de vapers

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que alrededor de ocho millones de personas mueren anualmente por causas atribuibles al consumo de tabaco. En Chile, un 27,9% de la población de 15 años y más fuma: la prevalencia alcanza el 29,8% en hombres y 26,1% en mujeres.

The Clinic consultó al Servicio Nacional de Aduanas la cantidad de vapers que entran al país. Según sus cifras, durante 2025 han entrado 2.048.372 unidades, lo que corresponde a un aumento de 621,9% desde 2022, año en que entraron 283.755 vapers. En total, desde 2022 a 2025 han ingresado 4.400.343 unidades a Chile.

Consumir vaporizador “puede equivaler a fumar 250 cigarrillos, y un adolescente se lo puede fumar en 3 días”

Uno de los grandes problemas con los vaper, es que debido a sus sabores y olores, pueden ser percibidos como menos dañinos que un cigarrillo normal. Pero esto no es así, por lo que su consumo en menores de edad se hace más preocupante.

El médico broncopulmonar del Hospital Clínico Universidad de Chile, Felipe Rivera, advierte que “la cantidad de nicotina que contiene un cigarrillo electrónico, un vaper, es mucho más que un cigarrillo. Puede equivaler a fumar entre 200 a 250 cigarrillos, y un adolescente se lo puede fumar en 3 a 4 días”, asegura. “Las compañías de cigarrillos electrónicos publicitan mensajes falsos de que no producen daño y los disfrazan con gustos de chocolate, menta, canela”, alerta.

El broncopulmonar infantil de Clínica Indisa, Pedro Astudillo, también desmitifica el pensamiento de que los vapers “son más sanos”. “No es cierto para nada que estos vapers no dañan la salud, eso es mentira. Sí son dañinos”, afirma.

“En los menores de edad pueden provocar irritación de la vía respiratoria, pueden provocar la inhalación de sustancias que podrían incluso ser cancerígenas en el largo plazo”, agrega. “Hay que tener presente que, cuando se inicia muy temprano, pueden ser más dañinos y la adicción puede convertirse en un problema mucho mayor“, alerta Astudillo.

“¿Cuántos fuman en mi curso? Casi todos, en verdad, no hay ninguno que se salve”, asegura Maximiliano (17), quien vapea desde los 14 años. “Fumamos en la sala y en los baños. En mi colegio, por lo menos, también en la capilla”, relata.

El adolescente agrega que “se me haría un poquito difícil dejar de fumar de un día para otro. A estas alturas es difícil dejar, como que siento que uno va a seguir siempre”.