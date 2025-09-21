El impactante aumento de los residuos tras las Fiestas Patrias y la relevancia de los Puntos Limpios: ¿dónde encontrarlos?

De acuerdo a cifras que maneja el Ministerio del Medio Ambiente, la semana del 18 de septiembre puede generar cerca de 30 mil toneladas adicionales de desechos. La mayoría de ellos corresponden a envases y botellas desechables. Por ello, es importante llevar estos residuos a puntos que permitan su reciclaje, para así reducir el impacto ambiental de una celebración tan intensa y amplia como lo son las Fiestas Patrias.

Compartir

Las Fiestas Patrias de 2025, con su fin de semana extra largo, llegan a su fin. Y tras varias jornadas de celebraciones, no se puede pasar por alto un aspecto preocupante: el impactante aumento de los residuos en estas fechas

Y es que según advierte el Ministerio del Medio Ambiente, la semana del 18 de septiembre puede generar cerca de 30 mil toneladas adicionales de desechos, fundamentalmente en residuos sólidos.

Aquella estimación, basada en una investigación que el Ministerio del Medio Ambiente realizó en 2022, da cuenta de un aumento de un 30% en la generación de desechos en un fin de semana XL, en esta caso de Fiestas Patrias, en comparación con un fin de semana normal.

En la misma línea, un estudio de la Universidad de Santiago detalló que los residuos de plástico y vidrio son los más comunes en este tipo de festividades. La investigación de la Usach especifica que cerca de un 40% de la basura de eventos públicos en estas fechas corresponde a envases y botellas desechables.

En ese sentido, es altamente importante llevar estos residuos a puntos que permitan su reciclaje, para así reducir el impacto ambiental de una celebración tan intensa y amplia como lo son las Fiestas Patrias, sobre todo como ocurrió este 2025.

Ahí cobran relevancia los Puntos Limpios, espacios en los que se reciben residuos de una amplia variedad de materiales reciclables, como papeles, cartones, plásticos, metales y vidrios.

Es decir, a los Puntos Limpios se pueden bolsas, diarios, cajas tipo Tetrapak, latas de conserva, botellas plásticas y de vidrio, latas de aluminio, frascos, entre otros.

¿Dónde encontrar Puntos Limpios?

Tanto en su sitio web como en su app de descarga gratuita, ReSimple ofrece variada información para encontrar Puntos Limpios, además de brindar otro tipo de información relevante para contribuir con el reciclaje y una adecuada gestión de residuos.

Además, ReSimple cuenta con alianzas con distintas empresas en cuanto a la implementación de Puntos Limpios, entre las que está Walmart Chile. Dicha compañía cuenta con una red de Puntos Limpios con presencia en distintas regiones, los que están instalados en los supermercados Líder. Aquí se puede revisar el detalle de ubicación.

Otra empresa que cuenta con una red a nivel nacional de Puntos Limpios es Sodimac, los que pueden encontrarse tanto en tiendas Homecenter como en Sodimac Constructor. En su sitio web está toda la información sobre direcciones.

Cabe consignar que en esta importante labor de lograr una mejor gestión de los residuos tras las Fiestas Patrias también se han sumado distintas municipalidades. Entre ellas Santiago, que dispuso de Puntos Limpios en el Parque O’Higgins.