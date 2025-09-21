“Permanecen en un refugio privado”: 13 personas quedaron aisladas tras caída de nieve en el Cajón del Maipo

El grupo conformado por 9 adultos, 3 niños y una persona de la tercera edad quedó aislado en el sector Temas Valle de Colina. Este lunes se realizarán las obras para poder sacarlos del lugar. Mientras tanto permanecen en un refugio y, según explicó el delegado presidencial Gonzalo Durán, "cuentan con calefacción, alimentación y condiciones adecuadas de resguardo".

En horas de este domingo, 13 personas quedaron aisladas en el Cajón del Maipo, tras la caída de nieve en dicho sector de la Región Metropolitana, como consecuencia de las condiciones adversas que han afectado a la zona central del país.

Al no contar con un vehículo 4×4, más la abundante presencia de nieve en el camino, estas personas quedaron aisladas en el sector Temas Valle de Colina.

De dicha manera, se vieron en la obligación de quedarse en el refugio del lugar, a la espera de las maniobras correspondientes que les permitan salir de ahí.

Las obras para despejar el camino y permitir que estas personas regresen a sus hogares están programadas para este lunes. Mientras tanto, se mantienen a salvo en el refugio, lugar donde cuentan con alimentación y provisiones suficientes.

“Nos quedamos con personas aisladas en nuestras instalaciones, queremos aclarar que están todas resguardadas en nuestro refugio, sanas y salvas”, expresaron desde el complejo Termas Valle de Colina, a través de una historia en Instagram.

El grupo aislado está conformado por 9 adultos, 3 niños y una persona de la tercera edad.

“No existen emergencias de salud”

El delegado presidencial de la RM, Gonzalo Durán, explicó que “las personas permanecen en un refugio privado y, según la información recabada, cuentan con calefacción, alimentación y condiciones adecuadas de resguardo.

“No existen emergencias de salud ni de riesgo vital asociado”, remarcó.

En la misma línea, Durán estableció que “la situación está bajo monitoreo constante, no reviste carácter de emergencia vital y se están evaluando todas las medidas necesarias para resguardar el bienestar de quienes se encuentran en el lugar”.

En cuanto a las obras para despejar el camino afectado por la nieve, que es el acceso privado a complejo de las Termas Valle de Colina, Durán sostuvo que su habilitación “corresponde a los administradores del recinto. Hasta ahora, estos no han dispuesto de maquinaria para el despeje”.