El insólito caso de los dos cargamentos con 30 piernas humanas que permanecen retenidos en el Aeropuerto de Santiago

Una empresa importó dicho material cadavérico desde Estados Unidos, con el fin de proveer a facultades de medicina, las que enfrentan una escasez respecto a este insumo. Pero la Subsecretaría de Salud Pública impidió su ingreso, por lo que los dos cargamentos se encuentran retenidos desde septiembre del año pasado en una bodega del Aeropuerto. La compañía a cargo de esta importación interpuso un recurso de amparo económico ante la Corte de Apelaciones, el que fue rechazado. El caso lo debe resolver la Corte Suprema.

Dos cargamentos que contienen 30 piernas humanas se encuentran retenidos en el Aeropuerto de Santiago desde hace un año. Se trata de un insólito caso que involucra a una empresa y a la Subsecretaría de Salud Pública, y que debe resolver la Corte Suprema.

En septiembre del año pasado, la empresa Centro de Entrenamiento Médico Quirúrgico SpA importó desde Estados Unidos el mencionado material cadavérico, con el fin de proveer a facultades de medicina del país y otras entidades científicas.

Pero una vez en el Aeropuerto, los dos cargamentos no pudieron ser retirados. La Subsecretaría de Salud Pública impidió su ingreso al país. El caso, dado a conocer por El Mercurio, desde octubre del año se encuentra en la justicia.

Y es que la empresa a cargo de la importación interpuso un recurso de amparo económico ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la Subsecretaría. Su argumento es que los dos cargamentos están dirigidos “establecimientos de educación superior, sociedades médicas, profesionales de la salud y empresas”.

“Debido a la escasez existente, y que solo puede conseguirse a través de programas de donaciones, este material biológico o material cadavérico humano se adquiere en el extranjero, cumpliendo todas las reglas sanitarias de origen”, complementó la empresa en su recurso.

La Subsecretaría, por su parte, respondió que el material cadavérico para fines de docencia e investigación solo puede ser donado, destacando que la ley “no permite ninguna clase de gestión comercial”.

Sin embargo, el ingreso de este tipo de material al país ha sido recurrente en los últimos años, fundamentalmente por la escasez que enfrentan las facultades de medicina.

Por lo mismo, la Subsecretaría de Salud Pública estableció que la negativa a esta importación por parte de Centro de Entrenamiento Médico Quirúrgico SpA no corresponde a una modificación de la norma, sino que a una corrección del procedimiento “que no estaba siendo aplicado adecuadamente”.

El proceso judicial

De acuerdo a lo informado por El Mercurio, el 9 de diciembre de 2024, la 4ª Sala de la Corte de Apelaciones rechazó de forma unánime el recurso del Centro de Entrenamiento Médico Quirúrgico SpA en contra de la Subsecretaría. Actualmente el caso se encuentra en la Corte Suprema.