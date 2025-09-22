¿Ousmane Dembélé o Lamine Yamal? Las estadísticas de los principales candidatos a quedarse con el Balón de Oro 2025

La esperada ceremonia para escoger al mejor jugador del mundo se llevará a cabo este 22 de septiembre en París, Francia. Dembélé, Yamal, Mo Salah, Raphinha y Vitinha son los principales candidatos.

Por Víctor González, DLT Sports

Llegó el día. Este lunes 22 de septiembre a las 16 horas, se conocerá quién es el mejor futbolista del mundo. Los parámetros para elegir al ganador son tres: estado de forma mostrado durante la temporada, títulos colectivos logrados durante el año natural en curso, tanto de clubes como de selecciones y la imagen pública del jugador, tanto dentro como fuera del campo donde entran en juego el Fair Play del jugador o los actos filantrópicos de la persona.

La competencia en esta ocasión se ve especialmente apretada, con cinco futbolistas que destacaron de manera sobresaliente en sus clubes y selecciones nacionales a lo largo de esta campaña. Esto, le deja una difícil labor a los 100 periodistas de los 100 países mejor rankeados de la FIFA, que son los encargados de votar.

Los favoritos

Lamine Yamal

Con tan solo 18 años, ha demostrado un nivel sorprendente en el FC Barcelona. Sus regates, velocidad, visión de juego y efectividad de cara al arco, han sido sus principales virtudes, que lo posicionan como uno de los mejores en esta temporada. A pesar de su corta edad, ha dejado claro su madurez en el campo de juego, teniendo una gran regularidad y siendo un jugador destacado tanto en la obtención de LaLiga como en la gran participación en la Champions League con sus 18 anotaciones y 25 pases gol, lo convierten en uno de los mayores candidatos.

Ousmane Dembélé

El delantero del Paris Saint-Germain, no se queda atrás con su magnífica temporada. El francés fue importantísimo con sus goles y su capacidad para desequilibrar a cualquier equipo que se ponga en frente, transformándose en una de las piezas claves del actual campeón de Champions, Copa de Francia y Ligue 1. Más allá de sus buenos números como sus 35 goles y 16 asistencias, su consistencia y participación en momentos determinantes son los principales factores que lo hacen un gran candidato a levantar el Balón de Oro.

Los otros candidatos al Balón de Oro

Vitinha

Su compañero del PSG, también tuvo una campaña de ensueño, donde fue determinante en el control de juego y poder realizar de buena manera labores defensivas y ofensivas. Su gran capacidad de recuperar balones, distribuir juego y ser el generador de oportunidades que lo llevaron a contribuir con 8 anotaciones y 5 asistencias, hechos que lo hacen un pilar fundamental en la columna vertebral del equipo parisino.

Raphinha

Al igual que el París, el Barcelona igualmente tiene dos candidatos. El brasileño se ha consolidado como uno de los atacantes más peligrosos de Europa y el mundo entero, gracias a su habilidad de dejar atrás rivales, asistir y marcar lo hizo uno de los futbolistas con mayor éxito a nivel de clubes. La regularidad en su desempeño y su capacidad para definir encuentros complejos, ubican al brasileño entre, al menos, los cinco mejores del mundo en esta campaña. Raphinha es respaldado con sus 34 tantos y 25 contribuciones de gol a sus compañeros.

Mohamed Salah

El egipcio no se queda atrás. El futbolista del Liverpool ha brillado una vez más en la Premier League, siendo finalmente campeón de esta liga. Además, su facilidad para hacer goles, combinada con su liderazgo en el ataque y su constancia que lo ha mantenido en la élite, lo posicionan como uno de los mejores futbolistas del mundo. Esto, sumado a su gran participación en jugadas decisivas de cara al arco, por esto, el delantero cuenta con 34 goles y 23 asistencias, siendo la principal figura de la ofensiva de los Reds.

Conociendo los principales candidatos, solo nos queda esperar para conocer quién será el premiado de la edición 2025 del Balón de Oro, misma que promete ser una de las más disputadas, con una mezcla de jugadores consagrados y diamantes en bruto. Queda muy poco para saber la elección del mejor de la temporada, donde conoceremos quién logrará llevarse este deseado trofeo.