Caótico regreso post “18” en Santiago: Metro arranca servicio con problemas en líneas 1 y 2 en plena hora punta

En lo que va de la primera jornada post Fiestas Patrias, Metro de Santiago ha reportado problemas en la frecuencia de sus trenes en las líneas 1 y 2.

La primera mañana luego del extenso fin de semana de Fiestas Patrias comenzó difícil. Y es que tras cerca de una hora de presentar problemas, en plena hora punta, Metro de Santiago informó que la Línea 1 restableció su funcionamiento habitual.

Esto, luego de que las estaciones U.L.A, República, Los Héroes y La Moneda de la ruta, se reportaran con su servicio suspendido desde las 6.30 de la mañana aproximadamente. Frente a esta situación, desde Red anunciaron que en superficie operaban buses #ApoyoMetro paralelos a la Línea 1 entre Estación Central y Baquedano.⁣⁣⁣⁣⁣

Se trata de estaciones claves en el eje Alameda, por lo mismo, decenas de pasajeros se agolparon en los paraderos de buses en la superficie, y también al interior de las estaciones, a la espera de la normalización del servicio del tren subterráneo.

Luego, a eso de las 7.30 horas, Metro de Santiago indicó que el servicio de la Línea 1 estaba operando con normalidad, aunque advirtió que “este proceso no es inmediato y puede tardar unos minutos más”.

Eso sí, la empresa señaló a las 8.05 de la mañana que la Línea 2 está experimentando retrasos en su frecuencia habitual y que la combinación Los Héroes se encuentra suspendida.

Asimismo, Metro de Santiago tuiteó, a eso de las 8.14 am, que “si viajas por la L5 dirección L1 en dirección a Los Dominicos, te recomendamos hacer transbordo en Ñuble a la L6 dirección Los Leones”.

Debido al retraso que afectó el servicio de la red, la firma dispuso el justificativo correspondiente para quienes lo necesiten.