Chery Tiggo 4 Pro Max: prueba y características en Chile

Chery Tiggo 4 Pro Max: probamos en Chile este SUV de diseño robusto, motor 1.5 y equipamiento destacado. Detalles de consumo, interior y seguridad.

Compartir

El Chery Tiggo 4 Pro Max es el nuevo integrante de la familia de SUV del fabricante chino. Es un modelo que se ubica por debajo del Tiggo 7 Pro Max y del Tiggo 8 Pro Max de siete plazas, y que apunta a quienes buscan un vehículo urbano con estilo robusto y equipamiento esencial. Probamos la versión GLS disponible en Chile para evaluar su diseño, tecnología y desempeño.

Diseño y presencia urbana

El Tiggo 4 Pro Max llega con una propuesta visual que destaca por su aire de familia dentro de la gama Chery. Gracias a eso es muy armónico dentro del segmento de SUV compactos. Su parrilla vertical, los faros LED delgados y las luces diurnas también en LED aportan un aire moderno. El capó largo y la parte trasera cuadrada refuerzan la sensación de solidez. Al mismo tiempo, las llantas de aleación de 17 pulgadas en negro brillante añaden un matiz deportivo.

En dimensiones, se sitúa entre el Tiggo 3 y el Tiggo 7 Pro Max, lo que le permite mantener una maniobrabilidad apta para la ciudad. Y lo mejor, sin perder espacio interior para los pasajeros, mientras que el tamaño del maletero es correcto.

Interior tecnológico y buena calidad percibida

El habitáculo sorprende por la sensación de amplitud y el nivel de terminaciones. De hecho, supera las expectativas para un SUV de menos de $13 millones. Eso sí, ese precio incluye bonos de financiamiento y de marca, mientras el precio de lista es de $15.490.000.

Destacan las dos pantallas de 10,25 pulgadas: una para el cuadro de instrumentos y otra para el sistema multimedia. La conectividad está asegurada con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. Incluye seis parlantes, puertos USB delanteros y traseros y, aunque no cuenta con cargador inalámbrico, la ergonomía del tablero es moderna y funcional.

Las plazas delanteras ofrecen buen espacio para la cabeza y los asientos traseros resultan cómodos para cuatro pasajeros; una quinta persona viaja ajustada. La capacidad del maletero es de 340 litros, ampliable a más de 1.200 litros al abatir los asientos.

Motor, manejo y consumo

El Chery Tiggo 4 Pro Max incorpora un motor a gasolina de 1.5 litros aspirado que entrega 114 hp y 143 Nm. Va asociado exclusivamente a una caja manual de cinco marchas y tracción delantera. La dirección es muy liviana, ideal para el tráfico urbano, aunque menos precisa en carretera. El tacto de la palanca de cambios es agradable y el embrague ofrece la resistencia justa para trayectos diarios.

En nuestras pruebas, el rendimiento de combustible se situó entre 11,5 y 12 km/l, una cifra que no sobresale frente a algunos competidores. La consola central parece pensada para una variante automática, algo que se echa de menos. Otros modelos de la misma marca, como el Tiggo 3 Pro, ofrecen caja automática en un rango de precio similar.

No obstante, esa palanca de cambios manual es incómoda de operar si se lleva una botella en los posavasos centrales. El codo derecho inevitablemente chocará con la botella.

Seguridad básica y funcional

En materia de protección, el Chery Tiggo 4 Pro Max ofrece seis airbags, control electrónico de estabilidad, asistente de arranque en pendiente, cámara y sensores traseros. No cuenta con sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), lo que lo mantiene en una propuesta de seguridad esencial pero suficiente para el uso diario.

Conclusión

El Chery Tiggo 4 Pro Max se presenta como un SUV compacto equilibrado, con un diseño atractivo, un interior bien equipado y un precio competitivo. Su motor de 1.5 litros con caja manual cumple en ciudad, aunque deja espacio para una futura versión automática que ampliaría su atractivo. Su enfoque urbano y su buena calidad percibida lo convierten en una opción a considerar para quienes buscan un vehículo confiable y accesible en el mercado chileno.