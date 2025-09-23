Culpa de una inconclusa consulta indígena: Consejo de Monumentos Nacionales frena nuevamente hidroléctrica Los Lagos de la empresa noruega Statkraft

Hace años que Statkraft espera las conclusiones de una consulta indígena en la zona donde se construyó la central hidroeléctrica Los Lagos, lo que ha evitado que el proyecto pueda desarrollarse, pese a que está construido y listo casi en su totalidad.

A mediados de septiembre, el Consejo de Monumentos Nacionales decidió detener nuevamente la consulta indígena que debía concluir este mes para avanzar en la realización del proyecto de central hidroeléctrica Los Lagos, de la empresa noruega Statkraft.

En un documento, según La Segunda, se ordena “suspender el procedimiento administrativo entre el 8 y el 26 de septiembre, con el fin de que un grupo de comunidades realice su segunda reunión de deliberación interna, previa al diálogo con el Estado”.

En el texto, firmado por Jorge Fabián Placencia, secretario técnico subrogante del CMN, también se fijan nuevas metas: “Se fijan como fechas para la cuarta etapa del proceso de consulta indígena, consistente en el diálogo entre las comunidades indígenas y el Estado, los días sábados 4 y 11 de octubre”.

Así, advierte que “el plazo excepcional solicitado constituye la última ampliación posible dentro del presente proceso de consulta (…). La concesión de nuevos plazos podría desnaturalizar el procedimiento, generando dilaciones indebidas“.

Hidroeléctrica se encuentra “prácticamente terminada” al menos desde el año pasado

Statkraft contemplaba invertir US$173 millones, pero la consulta ha paralizado más de cuatro años el proyecto y ha generado que la empresa haya tenido que incurrir en más de US$50 millones en sobrecostos, siendo que la central hidroeléctrica además se encuentra con un 99% de avance en las obras y se encuentra en condiciones de operar.

En octubre de 2024, la gerenta general de Statkraft en Chile, María Teresa González, ya decía en conversación con Ex-Ante que “hoy los inconvenientes que hemos tenido en uno de nuestros principales proyectos nos ha hecho revisar las decisiones de inversión, y no estamos teniendo certezas en cuanto a plazos“.

“Tenemos una incerteza absoluta respecto a plazos, de cuándo podremos iniciar su operación, siendo que está terminada prácticamente. Hay una orden judicial para que el Consejo de Monumentos Nacionales haga una consulta indígena. Esta no ha avanzado”, ya advertía en ese entonces la gerenta general.