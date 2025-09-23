Desde usar mascarilla hasta secar la ropa bajo techo: las otras tácticas para combatir las alergias ante la llegada de la primavera

La primavera trae consigo un alza en las alergias, que afectan a millones de chilenos con síntomas que van más allá de simples molestias. Expertos advierten que detectarlas y tratarlas a tiempo es clave para evitar un mayor impacto en la calidad de vida.

Con la llegada de la primavera, las consultas por alergias se disparan en Chile. Aunque no hay consenso en las cifras, se estima que cerca de cinco millones de personas — aproximadamente el 30% de la población— padecen estas patologías, cuyos síntomas más frecuentes son estornudos, congestión nasal, secreción acuosa, picazón de garganta y enrojecimiento ocular, entre otros.

En este escenario, especialistas advierten que no se trata de un problema menor. Las alergias de primavera impactan directamente en la calidad de vida de quienes las sufren.

Al respecto, el director médico del Hospital Clínico de Mutual de Seguridad, doctor Rafael Borgoño, aseveró que “el impacto no se limita a molestias pasajeras. Las alergias pueden afectar el descanso, la concentración e incluso el desempeño laboral o académico. Detectarlas a tiempo y tomar medidas de prevención hace una diferencia significativa“.

¿Será resfriado o alergia?

Borgoño explicó a The Clinic que “las alergias son estacionales, caracterizadas por picazón de nariz y ojos, estornudos, mocos líquidos, sin malestar corporal ni fiebre. En cambio los resfríos incluyen mialgias y pueden acompañarse de dolor de garganta, mocos más espesos y a veces fiebre“.

Con respecto a las alergias, el doctor enfatizó que “si los síntomas se presentan a diario, afectan la rutina de la persona o generan crisis de asma, es necesario acudir a un médico. En esos casos, se puede evaluar un tratamiento más completo, como la inmunoterapia, considerada la única alternativa capaz de modificar el curso de la enfermedad”.

Alternativas para combatir las alergias

Consultado por medidas para tratar las alergias, aparte de los medicamentos, el médico explica que “existen varias recomendaciones, como evitar actividades al aire libre en la mañana y en días ventosos. También el mantener cerradas puertas y ventanas, y preferir aire acondicionado en modo recirculación. No realizar labores de jardinería ni tenderse sobre el césped durante la polinización; secar la ropa bajo techo. También, es aconsejable cambiarse la vestimenta y, de ser posible, lavarse la cara y el cabello luego de estar en la calle y regresar a casa. Además, usar siempre anteojos de sol o mascarilla para reducir el contacto con el polen”.

El polen del plátano oriental, álamo, aromo y nogal se libera entre fines de agosto y octubre, mientras que el de los pastos y malezas se mantiene hasta abril. Esta concentración explica el alza de síntomas, sobre todo en zonas urbanas. Según Borgoño, en los últimos años la temporada alérgica se ha vuelto más intensa y prolongada, debido a factores como la proliferación de especies altamente alergénicas en las ciudades y el cambio climático, que adelanta y extiende los ciclos de polinización.