“Ayudaron a generar una atmósfera de desconfianza”: los descargos de Claudia di Girolamo ante comentarios de “colegas destacados” sobre la denuncia de su hija Raffaella

En su entrevista con The Clinic -la primera tras la querella de su hija Raffaella contra Cristián Campos por abuso sexual-, Claudia di Girolamo explicó que hace cinco años comenzó a escribir una especie de bitácora del caso, donde registra hitos, notas breves y comentarios de personas externas. “Lo escribo a ratos y hace mucho tiempo para llevar un registro y memoria de lo vivido personalmente y como familia. Registro y memoria también, de los comentarios vulgares e insensibles de personas ajenas; no solo de columnistas y políticos, sino también de muchos 'colegas destacados' de la escena nacional, que no dudaron en poner un manto de duda sobre la denuncia de mi hija, ironizando y burlándose de un testimonio valiente y brutal de abuso que ninguna niña debiera sufrir jamás”, fue parte de lo que contó.

Compartir

En entrevista exclusiva con The Clinic, Claudia di Girolamo habló por primera vez de manera pública luego de la querella por abuso sexual que su hija Raffaella interpuso contra Cristián Campos, con quien la intérprete estuvo casada por casi una década, entre 1984 y 1985.

En dicha conversación, Claudia di Girolamo abordó distintos aspectos del caso, cuyo último capítulo judicial fue el rechazo de la Corte Suprema a un recurso de su defensa, el que buscaba insistir en la responsabilidad de Cristián Campos.

Pese a ello, Di Girolamo manifestó: “Yo no leo en ninguna parte de la resolución de la Corte Suprema la palabra ‘inocente’ o ‘inocencia’. Él es un abusador con todas sus letras”.

Más allá de lo anterior, en su diálogo con este medio, Claudia di Girolamo dio a conocer un aspecto específico de su propio proceso personal con este caso: la redacción de una bitácora.

En dicha bitácora, que comenzó a escribir hace ya casi cinco años -desde que Rafaella le habló por primera vez del asunto-, la destacada actriz nacional registra hitos, notas breves y comentarios de personas externas sobre el caso.

“He llevado esta bitácora o especie de diario de vida, más que nada para no olvidar”, explicó. Tras ello declaró lo siguiente: “Lo escribo a ratos y hace mucho tiempo para llevar un registro y memoria de lo vivido personalmente y como familia. Registro y memoria también, de los comentarios vulgares e insensibles de personas ajenas; no solo de columnistas y políticos, sino también de muchos ‘colegas destacados’ de la escena nacional, que no dudaron en poner un manto de duda sobre la denuncia de mi hija, ironizando y burlándose de un testimonio valiente y brutal de abuso que ninguna niña debiera sufrir jamás”.

“Estoy segura de que esos comentarios provocaron y ayudaron a generar una atmósfera de desconfianza, de odio y violencia hacia mi familia”, complementó.

Asismismo, sostuvo que “crearon un clima de circo mediático en donde todos se sintieron llamados a participar destilando veneno y odio de la manera más vulgar, ordinaria y peligrosa”.