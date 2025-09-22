Quiénes son los Mulder, la familia peruana que conquista Chile con la acelerada expansión de las tiendas de mascotas SuperZoo

De acuerdo a los registros de la consultora Colliers, la cadena que lidera con la mayor cantidad de tiendas de mascotas en el país es SuperZoo, empresa impulsada por la familia Mulder, una de las más ricas de Perú. A la fecha, cuentan con 65 sucursales y proyectan alcanzar 80 puntos para 2026.

Las tiendas de mascotas en Chile han experimentado un crecimiento acelerado, más que duplicándose en los últimos chinco años, según un catastro realizado por la consultora Colliers. Y la cadena que lidera con la mayor cantidad de sucursales es SuperZoo, el imperio de las mascotas impulsado por la familia Mulder, una de las más ricas de Perú.

Desde que la marca llegó al país, a fines de 2019, ha logrado expandirse rápidamente, concretando la apertura de 65 sucursales a lo largo del territorio, que destacan por su logo rojo intenso sobre el que contrastan letras blancas.

Según los registros de GPS Property, considerando todas los recintos que actualmente operan en Chile, la superficie total se estima en torno a los 13.000 y 19.500 metros cuadrados de espacio comercial destinado al rubro de mascotas.

Detrás de esta compañía están los Mulder, cuyo patrimonio rozaba los US$480 millones al 2024, según información recogida por distintos medios peruanos. Pero el éxito no surgió de la nada: la familia empezó a construir su fortuna hace tres generaciones, cuando Frederic Mulder, quien arribó al país vecino en los 40, cofundó Química Suiza, sociedad dedicada a la distribución de productos farmacéuticos.

El imperio de los Mulder, la familia detrás de SuperZoo

Con el paso de los años, este negocio se convirtió en la base de su riqueza, consolidándose con la creación de Quicorp, que incluía la cadena de farmacias Mifarma. Ya en 2018, la tercera generación de los Mulder vendió Química Suiza y Mifarma a InRetail Perú por US$583 millones.

Posteriormente, los primos Nicolás y Paul Mulder lideraron el ingreso al mercado de mascotas: primero crearon SuperPet en Perú y, más tarde, dieron un salto internacional, con el respaldo de su brazo inversionista Emefin, con sede en Madrid.

El interés en este rubro trascendió la región, y la familia Mulder adquirió Kipenzi en 2019, líder en el rubro de las mascotas en España y Portugal, que en ese entonces contaba con 130 tiendas, más de 60 clínicas y 11 hospitales veterinarios. Esa marca ya tenía presencia en Francia e Italia.

Ese mismo año, desembarcaron en Chile al adquirir Tiendapet.cl. La operación permitió lanzar SuperZoo, que adoptó oficialmente ese nombre en 2021 y desde entonces han triplicado su volumen, con planes de alcanzar 80 tiendas para 2026.

“En promedio, las tiendas SuperZoo cuentan con superficies que varían entre 150 y 300 m², dependiendo de su ubicación: los locales al interior de centros comerciales suelen estar en el rango más alto, mientras que aquellos situados en avenidas de alto flujo o en strip centers tienden a ser más acotados”, indican desde GPS Property.

Por otro lado, en Perú el formato SuperPet suma más de 44 locales, lo que confirma la presencia regional de la marca.