Matías Walker y eventual candidatura de Bachelet en la ONU: “Siempre voy a estar orgulloso de que un chileno ocupe los altos cargos internacionales”

El senador acompaña al Presidente Gabriel Boric en su viaje hacia la Asamblea General de las Naciones Unidas. Aquí cuenta sus expectativas respecto de la visita y admite que le gustaría ver a Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU. También desliza que su candidata presidencial, Evelyn Matthei, respaldaría una postulación de la expresidenta a ese cargo interncional en su eventual gobierno.

Por Rodrigo Córdova desde Nueva York

Compartir

El senador Matías Walker es parte de la comitiva que acompaña al Presidente Gabriel Boric en la 80ª versión del debate de la Asamblea General de Naciones Unidas. A pocas horas de aterrizar en el aeropuerto JFK, a la altura de Las Bahamas, y el legislador y vicepresidente del Partido Demócratas interrumpe su lectura del libro El loco de Dios en el fin del mundo, de Javier Cercas, para abordar parte de la contingencia con The Clinic.

En Chile, el partido de Walker atraviesa momentos complejos. La presidenta de Demócratas y senadora por el Maule, Ximena Rincón, quedó fuera de competencia para una reelección en el Senado luego de que el Tricel acogiera una solicitud de impugnación a su candidatura presentada por el oficialismo.

Si bien ha seguido el tema, Walker advierte que en esta oportunidad no se referirá al caso, pues el contexto actual es una visita de Estado: “Es de mal gusto referirse a temas domésticos cuando se está en una labor de Estado en el extranjero”.

Por otra parte, el senador Walker reconoce que estaría por apoyar una eventual candidatura de Michelle Bachelet como secretaria general de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Si bien esto no está confirmado, y el senador aborda el tema con cautela, reconoce que se sentiría orgulloso.

—¿Qué espera de esta última intervención del Presidente Boric frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas?

—Primero, estoy muy honrado de participar en esta visita del Presidente a la 80ª Asamblea de la ONU. Esta delegación habla de la transversalidad de nuestras instituciones democráticas y habla también de que hay una continuidad de una política de Estado, que es la que han fijado todos los presidentes desde el regreso a la democracia. Esta es que el multilateralismo es la llave para una solución pacífica de las controversias, el valor universal de los derechos humanos, el valor intrínseco de la democracia, el libre comercio y el desarrollo sustentable.

En esa línea, creo que el Presidente ha tenido una línea coherente en, por ejemplo, condenar la invasión de Rusia a Ucrania. Ha tenido una política coherente respecto de la solución de dos Estados en el conflicto de Israel y Palestina, siguiendo la política de Estado que incluso forjó Piñera al reconocer al Estado palestino.

—¿Coincide con el llamado que le hacen algunos miembros de la oposición al Presidente respecto de que debe tener mesura en su mensaje en la ONU?

—Sería de mal gusto decirle al Presidente lo que tiene que hacer. Él tiene claro que, más allá de sus opiniones personales, representa una política de Estado y no me cabe duda de que su discurso del martes en la Asamblea General, donde lo vamos a acompañar, y que está compuesta desde la UDI al Frente Amplio, va a dar cuenta de nuestra política de Estado y de estos valores permanentes de la política exterior de Chile.

—¿Espera que en el encuentro del mandatario junto a otros líderes progresistas, que tienen una agenda en pos de proteger la democracia, se incluyan otras visiones políticas?

—Eso es una actividad paralela a la Asamblea General. Obviamente que el Presidente tiene todo el derecho de reunirse con otros mandatarios que sean más afines a su ideología y ojalá todos esos mandatarios tengan la misma claridad que ha tenido el Presidente Boric respecto a la dictadura de Maduro, por ejemplo. Pero es totalmente válido que él pueda reunirse con quienes tiene más afinidad.

—Otro factor que orbita la gira es la presencia de Michelle Bachelet y su eventual candidatura para ser secretaria general de la ONU. ¿Sabe si el mandatario dará una señal al respecto? ¿Usted está por apoyar su nombre?

—No tenemos ninguna información respecto de si el Presidente va a hacer un gesto explícito o implícito sobre la eventual candidatura de la expresidenta, por lo tanto, prefiero ser cauto. Ahora, a modo personal, como chileno, siempre voy a estar orgulloso de que un chileno ocupe los altos cargos internacionales, como cuando ocurrió con Juan Somavía en la OIT, por ejemplo. Pero hay un tema estratégico que el Presidente va a evaluar: cuán conveniente o no es hacer un gesto para la candidatura de la expresidenta.

—Uno de los factores clave que estaría evaluando la exmandataria tiene que ver con la continuidad del apoyo del Estado que recibiría una eventual candidatura de Bachelet. Se ha dicho que si José Antonio Kast es Presidente, la candidatura de Bachelet se diluiría. ¿Cree que con Matthei ocurriría lo mismo?

—No me cabe duda de que Evelyn Matthei, como presidenta de Chile, haría algo muy similar a lo que hizo el Presidente Piñera. Es decir, entender que Chile tiene una política exterior desde la creación de Naciones Unidas. Nosotros somos un país pequeño y estos países tenemos conciencia del multilateralismo.

Como han dicho analistas extranjeros, Evelyn Matthei es la única candidata presidencial que tiene una propuesta en materia de política exterior y esa tiene que ver con la continuidad de lo que han sido los principios de política exterior de Chile: multilateralismo, el valor universal de los derechos humanos, protección de la democracia, libre comercio y desarrollo sustentable. Eso lo ha dejado claro Evelyn Matthei, marcando una diferencia con José Antonio Kast. Él ha sido más escéptico del multilateralismo y del rol de las Naciones Unidas y creo que eso es equivocado. Sus propuestas llevan al aislamiento y las propuestas de Matthei, al desarrollo.

—En el plano local, la presidenta de su partido dijo en una entrevista que la objeción a su candidatura se había urdido en la oficina del ministro Álvaro Elizalde. ¿Coincide con eso? ¿Hay preocupación en Demócratas por el desempeño electoral que puedan tener sin Rincón y comprometer la continuidad del partido?

—Yo ya me referí a eso en Chile y la prudencia indica no hablar de política interna partidista dentro de lo que es una gira de Estado en Naciones Unidas.