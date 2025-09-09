Francisco Reyes: “Es claro que la derecha le tiene un miedo terrible a la cultura porque siempre la ha identificado con la izquierda”

Francisco Reyes ha liderado la pantalla chica durante todo el año con la teleserie "Los Casablanca", donde comparte el rol protagónico junto a Francisco Melo y Sigrid Alegría. Sin que aún termine esa producción, el actor ya se encuentra grabando "Reunión de Superados", la nueva apuesta de Mega, esta vez con un tono de comedia. El intérprete asegura estar agradecido de ser considerado para proyectos consecutivos en un contexto difícil para actores y actrices. Además, en este año electoral no esconde sus preocupaciones frente a los dichos del candidato José Antonio Kast, quien ha planteado recortar presupuesto destinado a la cultura.

Compartir

Francisco Reyes está viviendo un 2025 cargado de proyectos en pantalla. El actor interpreta a Raimundo en el conflicto familiar de “Los Casablanca” y, sin pausa, ya se incorporó al elenco de “Reuniones de Superados”, la próxima apuesta del área dramática de Mega.

“Ha sido bien espectacular lo que ha pasado con esa teleserie: muy bien vista, muy bien recibida. Es un drama complejo, con muchas capas. Creo que fue un trabajo hecho con mucha entrega, no solo de los actores, sino también de todo el equipo técnico, un trabajo de lujo”, dice el actor a The Clinic, en el marco de la promoción de la nueva teleserie de Mega que aún no tiene fecha de estreno.

Reyes celebra que, a pesar de tener esta complejidad, el público no se alejó de la pantalla, dejando de lado la creencia de que en la televisión abierta solo triunfa el contenido liviano. “Yo creo que la gente se divierte con una comedia, como esperamos que se divierta ahora con esta que estamos haciendo. Pero también se engancha con los dramas. Si las cosas están bien hechas, ya sea comedia, drama o lo que sea, van a atrapar; lo importante es que sea una buena historia, bien presentada y bien realizada”.

Con las teleseries de este año, Francisco Reyes ya suma 25 años en la pantalla chica desde su debut en 1990 con “El milagro de vivir”. Por lo mismo, pasar de un proyecto a otro sin pausa no es una novedad para el actor, quien también marcó época en TVN. Lo que sí significó un cambio drástico respecto a cómo venía trabajando en “Los Casablanca” es que esta nueva producción es una comedia.

“Pasar de un género a otro en forma tan drástica y tan rápida es difícil, porque son géneros diametralmente opuestos. Comedia no se hace mucho acá, entonces hay que aprender cosas nuevas: nosotros los actores, el equipo técnico, todo el mundo debe aprender a jugar con la comedia”, dice el actor, que ha construido sus personajes más recordados con un carácter más serio, ya sea como galán o ahora como patriarca.

A pesar de su larga y reconocida trayectoria, Reyes se toma con humildad el ser considerado para una nueva producción. Tal como sus colegas, sabe que las oportunidades en televisión son escasas y hoy se concentran en Mega. “Ojalá siga habiendo trabajo por mucho tiempo más”, afirma. Además, asegura que ve su retiro de las teleseries aún muy lejano: “Que me retiren los gusanos”, comenta entre risas.

“Aquí hay actividad, hay adrenalina, hay creatividad, hay juego; es algo que te mantiene en un estado muy rico de vida. Ser actor, de verdad, es duro: es duro para la sobrevivencia, es duro como muchas otras pegas, pero es tremendamente gratificante. Hay un placer en la vida actoral, a pesar de las dificultades. Los momentos de creación son emocionalmente muy complejos, pero si logras superarlos, lo demás es puro goce”, reflexiona Reyes, quien de manera simultánea estuvo recientemente compartiendo escenario en “Acreedores”, obra junto a Mario Horton y Paloma Moreno, quien interpreta a su mujer en la nueva teleserie de Mega.

TVN y Canal 13 de vuelta a la ficción

Hace pocas semanas se conoció que tanto TVN como Canal 13 volverán a producir ficción, eso sí, con un presupuesto mucho más acotado y en formato “vertical”; es decir, historias para plataformas digitales. En el caso de TVN, estarán a cargo del director y guionista Boris Quercia, quien desarrollará tramas de 50 capítulos de un minuto y medio de duración.

Es un pequeño paso para que los canales retomen la creación de contenidos de ficción, aunque aún lejos de las grandes producciones que marcaron su historia. Para Francisco Reyes, lo relevante es que se sigan contando historias, sin importar el formato.

“Yo creo que la entretención, por un lado, y el contar historias, por otro, no van a terminar nunca. Aunque lo prohibieran por decreto, no se acabaría jamás. Es parte de la cultura de los pueblos, ancestralmente. Por lo tanto, que un canal como TVN vuelva a incursionar en esa área me parece espectacular y necesario también. Ahora, cada uno especulará, ¿no es cierto?, se meterá en esa área en la medida de lo posible, en la medida de los recursos que tengan. No es necesario hacer grandes producciones; se pueden hacer cosas pequeñas, con muy pocos recursos y muy buenas”, afirma.

El actor también profundiza en la crisis actual de TVN y las amenazas de algunos candidatos de derecha de recortar aún más el presupuesto del canal estatal. “Independiente de quién sea el próximo gobierno, que no se recorten recursos para el desarrollo cultural. Es claro que la derecha le tiene un miedo terrible a la cultura, porque siempre la ha identificado con la izquierda. Pero es un error intrínseco pensarlo así, ¿me entiendes? El miedo profundo es que la cultura conecta con la gente”.

Reyes tampoco es indiferente a las campañas presidenciales, en especial a la del candidato republicano José Antonio Kast. “Yo lo escuché decir que iba a terminar con el festival Santiago a Mil. Lo nombró así, tal cual. ¿Por qué? Quizás piensa que son recursos mal destinados, no tengo idea. Cualquier excusa”, dice el actor, cuya mujer -Carmen Romero- es la conocida directora y creadora de ese encuentro cultural-. “Sin embargo, Santiago a Mil lleva más de treinta años de actividad y ha sido enormemente rico y enriquecedor para el desarrollo cultural de nuestro país. Y no solo Santiago a Mil, también una gran cantidad de festivales a lo largo de todo Chile cumplen su función. Entonces, declaraciones como esas a mí me provocan urticaria”, señala Reyes, quien asegura que no está disponible para participar en campañas políticas de cara a las presidenciales.