Ricardo Abumohor y la venta de O’Higgins: “Berlusconi vendió el Milan a los chinos porque una sola familia no puede sostener un club. Yo veía lo mismo”

El expresidente de la ANFP y hasta hace poco propietario de O’Higgins, explicó en El Gerente las razones detrás de la venta del Capo de Provincia al Grupo Caliente. “Se requería mayor inversión, mayor capital, porque la base ya está hecha. El club lo tiene todo para ser grande”, explicó Abumohor.

En el capítulo 10 de El Gerente, el podcast de The Clinic conducido por Rodrigo Goldberg y Nelson Osses, el expropietario de O’higgins, Ricardo Abumohor, habló en detalle sobre la venta del Capo de Provincia al Grupo Caliente. Cabe recordar que la familia Abumohnor estuvo a cargo por más de dos décadas de la administración de los celestes. “Se requería mayor inversión, mayor capital, porque la base ya está hecha. El club lo tiene todo para ser grande”, señaló el expresidente de la ANFP.

Durante la administración de Abumohor, O’higgins cumplió dos de los mayores hitos de su historia: el campeonato de Primera División de 2013 y la construcción del Monasterio Celeste inaugurado en mayo de 2014. Pero luego de un largo proceso de venta, en julio de este año se oficializó el traspaso de la propiedad del club.

Así, los nuevos dueños de O´Higgins son: Matías Ahumada Rioja, analista deportivo de la Agencia de representantes Score Futbol; el representante de futbolistas Christian Bragarnik; Jorge Reina, expresidente de Gimnasia y Esgrima de La Plata; y Jorge Alberto Hank, dueño de Grupo Caliente.

El expresidente de la ANFP reveló que, en primera instancia, hubo conversaciones para vender al club a un empresario de Rancagua. “Un tipo de primer nivel, que tuvimos la chance (de venta) pero lamentablemente no se concretó. Me hubiera gustado esa persona“, sostuvo.

Al ser consultado por el posible comprador, Abumohor recalcó que en realidad le hubiese gustado que las grandes empresas de Rancagua, como Codelco, Agrosuper y Monticello, se hubieran unido para comprar O’higgins “en pos de un desarrollo deportivo, pero no fue posible”.

“O’higgins necesitaba mayor capital”

Abumohor aseguró que la venta estaba en carpeta hace cinco años. Y reconoció que no tiene la energía que tenía hace 30 años atrás y que una familia sola no puede sostener un proyecto de la envergadura que requiere un club como el Capo de Provincia. “O’higgins para mí es una institución de lujo. Y necesitaba mayor capital, lo dije en todos los tonos”.

“Berlusconi vendió el Milan a los chinos porque una sola familia no puede sostener un club para estar en las esferas importantes. Yo veía lo mismo con O’Higgins“, señaló el exdirigente.

A su vez, Abumohor no guardó palabras para criticar el modelo actual de propiedad de clubes que rige el fútbol chileno. “Estas sociedades no son como cualquier otra empresa. Podríamos ser los dueños, pero en la práctica estábamos administrando algo que es de la ciudad. El sistema está mal concebido”.

Por último, denunció competencia desleal en el medio local. “Yo destinaba 20% de los ingresos a jóvenes y al Monasterio Celeste, mientras otros clubes tercerizaban divisiones menores o no tenían fútbol femenino. Eso es pelear en desigualdad”.

















