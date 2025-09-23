Porsche ajusta su transición a la movilidad eléctrica ante un mercado más lento

La marca alemana enfrenta una caída en sus acciones y reduce su proyección de utilidades tras frenar su plan de electrificación, presionada por la menor demanda en China, el alza de aranceles en EE.UU. y el costo de su ambicioso programa de inversión.

Compartir

Porsche retrasa su estrategia de autos eléctricos tras reconocer que su rentabilidad se verá afectada por el ritmo de adopción de la electromovilidad. La compañía informó que su margen de ganancias para 2025 no superará el 2%, muy por debajo de la guía previa de entre 5% y 7%. La noticia provocó una caída superior al 7% en sus acciones el lunes posterior al anuncio.

El ajuste ocurre después de que la firma, filial del Grupo Volkswagen, revisara por tercera vez en el año sus proyecciones. La casa matriz también recortó su propio margen operativo a un rango de 2% a 3%, lo que refleja la magnitud del problema. La ralentización en la demanda de vehículos eléctricos en China y los nuevos aranceles de Estados Unidos pesan con fuerza en las cuentas.

Inversión y consecuencias mientras Porsche retrasa su estrategia de autos eléctricos

La decisión implica que parte del ambicioso programa de modelos eléctricos se retrasará para dar prioridad a híbridos y motores de combustión. Volkswagen estima un impacto de 5.100 millones de euros en el proceso de reordenamiento, mientras que Porsche proyecta una reducción de hasta 1.800 millones de euros en su beneficio operativo de este año.

Según analistas de Bernstein, Porsche retrasa su estrategia de autos eléctricos porque los miles de millones invertidos no han generado un competidor sólido frente a líderes como Tesla. “Tomará tiempo y dinero reconfigurar el programa de productos para ofrecer la flexibilidad y las opciones de tren motriz que piden los clientes”, señalaron en una nota a inversionistas.

Presión regulatoria y estrategia revisada

La Unión Europea mantiene su plan de prohibir la venta de autos nuevos con motor a combustión a partir de 2035, aunque la industria insiste en que la meta podría no ser realista. En este contexto, Porsche se ve obligada a equilibrar las exigencias regulatorias con la realidad de un mercado que avanza más despacio hacia la electrificación.

La compañía asegura que el reajuste traerá beneficios en el mediano y largo plazo. Su objetivo es recuperar un margen operativo de entre 10% y 15% en los próximos años, tras haber registrado 18% en 2023 y 14% en 2024. Al momento de su salida a bolsa, hace tres años, Porsche aspiraba a mantener márgenes superiores al 20%.

Impacto en el mercado y en la marca

El retroceso bursátil refleja la pérdida de confianza de los inversionistas. Desde su debut en bolsa, las acciones de Porsche han caído casi a la mitad de su valor. La estrategia inicial de enfocarse rápidamente en autos eléctricos es ahora vista como un “error” que requiere corrección, según un operador bursátil citado por Reuters.

Los analistas de Jefferies advierten que este cambio de rumbo puede traer desafíos para el ciclo de productos y para la identidad de la marca. A pesar de las dificultades, Porsche sostiene que la diversificación de su oferta, con más híbridos y motores de combustión, permitirá una transición más segura.

Perspectivas a mediano plazo

Aun cuando Porsche retrasa su estrategia de autos eléctricos, la empresa mantiene la expectativa de que la reorganización le permita responder mejor a la demanda real del mercado. La directiva asegura que la experiencia acumulada en ingeniería de alto rendimiento seguirá siendo un activo clave para competir, sin abandonar la electrificación, pero ajustando los tiempos.

Los próximos trimestres serán decisivos para medir si este viraje logra estabilizar las finanzas y preservar el atractivo de la marca, mientras persiste la presión de reguladores y de un sector automotriz global que intenta equilibrar rentabilidad con sostenibilidad.