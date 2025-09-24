José Antonio Kast y nominación de Bachelet a la ONU: “El Presidente no lo sociabilizó y creo que, una vez más, se equivocó”

El abanderado del Partido Republicano dejó ver su disconformidad con la nominación de Bachelet, motivada principalmente porque el Presidente Gabriel Boric no se comunicó con los candidatos a La Moneda para notificar su decisión. Al ser consultado sobre si apoyaba o no a la expresidenta para asumir la Secretaría General de la ONU, dijo que respondería después del 11 de marzo.

Como un tema inevitable apareció la reciente nominación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU) en el seminario presidencial de Clapes UC que lideró esta mañana José Antonio Kast, abanderado del Partido Republicano.

El candidato al ser consultado por el respaldo que otorgó el Presidente Gabriel Boric al nombre de Bachelet —dado a conocer ayer en su último discurso ante la Asamblea General de la ONU—, y si él lo replicaría, dijo que “primero tengo que ganar (la elección presidencial)”.

“Hoy estoy dentro de los favoritos”, mencionó, aludiendo a sus resultados en encuestas. “Yo lo que no haría es darme gustitos como el Presidente Boric”, retrucó después, utilizando el mismo término con el que el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, denominó el respaldo de Boric a Bachelet.

“Él (Boric) podía haber hecho una consulta previa. Hoy hay una elección presidencial. Hubiera sido bueno que el Presidente, habiendo ocho candidatos, nos hubiera invitado a un cafecito”, reprochó Kast.

Y al ser consultado nuevamente sobre si apoyaría a Bachelet, reiteró que “nos vamos a pronunciar cuando se dé el caso. Primero tengo que ganar (…). Voy a tomar la decisión después del 11 de marzo. Después del 11 de marzo contesto feliz”.

Tras definir su postura, volvió a cuestionar al mandatario. En ese sentido, dijo que la decisión que adoptó el jefe de Estado “fue una opinión y una sugerencia del Presidente de la República. Lamentablemente no la sociabilizó y creo que, una vez más, se equivoco”.

A pesar del punto que marcó, Kast dijo estar dispuesto a reunirse con la expresidenta. “Estoy dispuesto a reunirme con quien me invite. Si me invitan a tomarme un café, voy feliz”.

Por otro lado, al referirse a su opinión sobre ella, se limitó a contestar que “no la conozco”, no sin señalar que “como presidenta de Chile, un desastre”.

“Miren los índices, vean cuándo Chile comenzó a caer en temas económicos y educacionales”, argumentó, en referencia a la reforma tributaria y a la reforma del sistema electoral.

El lunes, consultado sobre, en ese entonces, una eventual candidatura de Bachelet, Kast no negó su posible apoyo a la expresidenta.

“Sería un orgullo que un chileno o una chilena, y por eso digo que la respuesta la daría una vez que se produzca la situación, cuando haya una postulación real, pueda dirigir un organismo internacional. Hoy día los hechos no están sobre la mesa, sino que son especulaciones. El día que sea un hecho cierto nos pronunciaremos, pero obviamente ganar un mundial de fútbol, ganar la dirección de un organismo internacional, ganar cualquier gesta, en que el nombre de Chile esté en alto, tiene que llenarnos de orgullo“, dijo Kast desde la sede de su partido.