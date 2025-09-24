La trayectoria de Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina del padre del fundador de Amazon, Jeff Bezos

Según medios estadounidenses, la chilena Valeria Alberola arribó como CEO a la empresa encarga de comandar la nueva fase de crecimiento de la oficina familiar del padre de Jeff Bezos, fundador de Amazon.

Miguel Ángel “Mike” Bezos, junto a su pareja Jacklyn, fueron de los primeros inversionistas de Amazon, y ahora la fortuna del padre adoptivo de Jeff Bezos bordea los US$40 mil millones —un nivel similar al patrimonio del grupo Luksic-. Aunque, según informó The Wall Street Journal (WSJ), el cubano estaría llevando a cabo una expansión de su oficina familiar, y la chilena elegida para liderar ese proceso es Valeria Alberola.

De acuerdo con WSJ, Mike Bezos estaría empujando “una ampliación significativa de su pequeño family office para apoyar a miembros de la familia”. Ante este contexto, el periódico informó que Alberola fue designada para ser CEO de Aurora Borealis, la oficina con el objetivo de comandar la nueva fase de crecimiento de la oficina familiar del cubano.

Aurora Borealis fue estructurada en 2020, para gestionar el patrimonio de Mike Bezos y su esposa Jacklyn Bezos, quien falleció en agosto.

La trayectoria de Alberola

Valeria Alberola cuenta con más de 25 años de experiencia en inversiones, banca, consultoría estratégica y liderazgo corporativo, de acuerdo a su perfil de LinkedIn. De este modo, la graduada de la facultad de Economía y Negocios de la Pontificia Universidad Católica y con MBA en la estadounidense Kellogg School of Management no es nueva en el mundo de los grandes family offices estadounidenses.

Antes de unirse a la oficina familiar de los Bezos, Alberola fue CEO de ZomaLab, la oficina privada que gestiona el patrimonio del nieto del fundador de Walmart, Ben Walton, y su esposa, la también chilena, Lucy Ana Avilés. “Como directora ejecutiva, dirigió todas las iniciativas de la oficina familiar, incluidas las inversiones globales, las iniciativas filantrópicas y una amplia gama de servicios de oficina familiar”, señaló en su cuenta de LinkedIn.

También actuó como CIO interina, liderando un equipo de inversión con mandatos globales en múltiples clases de activos, con foco temático en áreas como energía, fuerza laboral y agua.

Previo a esto, Alberola fue directora de finanzas (CFO) de Bridge Education Group, socia de la firma de banca de inversión Q Advisors, directora de desarrollo de negocios en VeloCom, y consultora de estrategia en McKinsey & Company. También trabajó como analista de equity para Citigroup en Brasil.

Junto con ello, integró los directorios de Clarivate PLC y Vantage Data Centers, y ha participado en iniciativas corporativas como Colorado Thrives y Endeavor Colorado.