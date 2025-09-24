Radiografía al dolor de cabeza de los chilenos: El 72% de quienes sufren migraña asegura que es tan fuerte que les impide cumplir con responsabilidades diarias

La encuesta realizada por la Fundación de Salud de las Américas (AHF) a más de 2.000 adultos en siete países latinoamericanos, incluyendo 217 chilenos, evidencia largos retrasos en el diagnóstico, altos costos y baja satisfacción con los tratamientos de migraña, especialmente en mujeres jóvenes.

Compartir

La Fundación de Salud de las Américas (AHF, por su sigla en inglés) presentó los resultados de la encuesta Migraña en América Latina: El viaje del paciente – Un informe de encuesta de varios países. El sondeo se realizó en línea a 2.027 adultos con migraña moderada a grave entre febrero y agosto de 2025 en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú.

El objetivo de la encuesta era documentar la experiencia de vida de las personas con migraña en América Latina y generar evidencia sólida para impulsar mejoras en diversas áreas, como detección, tratamiento y apoyo a pacientes.

Alto costo en Chile: el 62% interrumpió su tratamiento

En Chile respondieron 217 personas, la mayoría mujeres entre 18 y 24 años. El estudio reveló que la migraña en el país representa un problema de salud pública grave, con largos retrasos en el diagnóstico, tratamientos costosos, poco accesibles e insatisfactorios.

El 95% de las personas diagnosticadas con migraña eran mujeres, una proporción 18 mujeres por cada hombre, muy por encima del promedio global de 3 a 1. Más de la mitad tenía entre 18 y 24 años, lo que refleja que esta enfermedad afecta fuertemente a la población más joven.

Otro de los principales resultados es que el 42% de los encuestados esperó más de cinco años por un diagnóstico, lo que representa el mayor retraso en América Latina. Además, el 63% de las personas percibió que desestimaron sus síntomas y el 56% se sintió insatisfecho con su tratamiento.

Asimismo, la encuesta reveló que la vida diaria es la más afectada en toda la región: el 77% de las personas aseguró que la migraña limitaba las actividades de ocio frecuentemente. El 72% tenía dificultades para cumplir con sus responsabilidades diarias y el 68% sufría frecuentes interrupciones del sueño.

Por último, se detectó que la carga económica es la más alta de América Latina: el 62% interrumpió o retrasó su tratamiento por el costo, el 59% pagó de su bolsillo y solo el 3% tenía cobertura de seguro completa. Además, el 70% considera que al sistema de salud chileno carece de recursos o pautas para manejar la migraña, la proporción más alta de la región.

Un problema regional de salud pública

A nivel regional, el 93% de los participantes eran mujeres, lo que demostró una desproporción tanto en Chile como a nivel latinoamericano.

Además, la encuesta reveló que los síntomas son severos y que el 49% las personas tuvieron episodios que duraron más de 24 horas, mientras que el 28% vive con migraña crónica.

Por último, el estudio detectó que el acceso a la atención médica es una barrera importante. El 58% de los encuestados afirmó que consultar con un especialista era difícil, y que su sistema de salud carecía de recursos. Además, el 61% consideró que los tratamientos eran costosos o muy costosos.