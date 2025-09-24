“No me parece el sistema”: Las críticas de una educadora de párvulo a la guardería en Parque Arauco donde padres dejan a sus hijos para irse de compras

El servicio de guardería que ofrece Jovi Park and Lab dentro de Parque Arauco, generó opiniones divididas: para algunos es una solución cómoda al momento de comprar, mientras que expertos en educación infantil cuestionan esta modalidad de cuidado.

“En el Parque Arauco, en el tercer piso, hay una guardería“. Así comienza el video publicado por una usuaria de TikTok en donde explica que muchos padres dejan a sus hijos jugando para ellos realizar diversas compras en dicho centro comercial. La guardería en cuestión, no es un servicio de Parque Arauco, sino que corresponde la empresa Jovi Park and Lab.

“Hay dos modalidades, una en donde puedes estar con tu hijo adentro de la guardería y otro en donde tu lo dejas. Para dejarlo aquí solo tiene que tener más de tres años y es bacán, porque las personas que trabajan y cuidan a tu niño están todo el rato pendientes“, destacó la mujer.

Con respecto al funcionamiento, explicó que “lo que hacen las personas es que vienen, los dejan y se van a comprar. Porque igual es complejo comprar cuando hay niños, como de verdad tienes que estar muy pendiente de los niños y no estás como tranquilo comprando”.

Con respecto a los precios, éstos dependen del tiempo en el que los niños juegan en la guardería. Por ejemplo, estar media hora con tu hijo al interior tiene un valor de $4.500 mientras que por dos horas el precio sube a $11.000. Por otro lado, quien quiera que su hijo sea cuidado por los trabajadores, los 30 minutos valen $7.500 mientras que las dos horas son $17.000.

Las críticas al servicio de guardería del centro comercial

La educadora de párvulos y doctora en Educación, Lorena Vásquez, explicó a The Clinic que “los niños son ciudadanos, parte de la vida y de los espacios sociales. Imagino que estas salidas a centros comerciales son momentos familiares donde se relega al cuidado de un extraño a uno de los miembros. Personalmente no me parece el sistema, a menos que sea un espacio de juego donde los niños sean acompañados y supervisados por su persona de confianza mientras juega con otros niños“.

“Pienso cuánto nos demoramos las educadoras en lograr una adaptación respetuosa y que proporcione confianza a niños y familias en un establecimiento educativo. Porque entendemos lo que es para un niño de 3 años ingresar a un lugar nuevo con adultos desconocidos, trabajando su confianza y goce de manera paulatina y respetuosa. Es por eso que esta figura de ‘guardar’ a los niños por la comodidad del adulto no la comparto. Insisto, los niños pueden estar en todos los espacios sociales, a menos que en este lugar sean acompañados de su adulto significativo“, añadió.

Los beneficios de las guarderías con educadoras

Vásquez, quien además es académica de la carrera de Pedagogía de Educación Parvularia de la Universidad Mayor, enumeró los beneficios que tiene los niños al interactuar con pares. “Los beneficios son múltiples, como la exploración, curiosidad, relaciones y habilidades sociales, compartir, cooperar y aprender. Recordemos que los niños aprenden y descubren el mundo en todo momento y lugar“, detalló.

“Una guardería instala la concepción de niño como objeto de cuidado y no como un sujeto de derechos. Los niños no solamente deben estar cuidados, ahí también entramos en una discusión de qué entienden las familias o adultos responsables del cuidado. En una interacción o diálogo con un niño puede ser un momento maravilloso, constitutivo de desarrollo personal y social y motivador para su aprendizaje. Desde otra perspectiva, los resultados o la experiencia pueden dejar mucho que desear si esta interacción no es cuidadosa, respetuosa, formativa”, destacó.