Del éxito de “Comer, rezar, amar” a una relación destructiva con su mejor amiga: la vida de Elizabeth Gilbert entre las drogas y adicciones

Elizabeth Gilbert regresa con "All the Way to the River", un libro de memorias donde explora su relación con Rayya Elias, el dolor, las adicciones y la pérdida. La autora de "Comer, rezar, amar" se sumerge en un relato íntimo marcado por la dependencia emocional.

El 9 de septiembre se publicó un nuevo libro de memorias de Elizabeth Gilbert llamado “All the Way to the River“. Se trata de la misma escritora del bestseller “Comer, rezar, amar”, libro que dio vida a la película del mismo nombre protagonizada por Julia Roberts y Javier Bardem.

En “Comer, rezar, amar”, Elizabeth Gilbert narra lo doloroso que fue su divorcio y cómo eso la impulsó a tomar un año sabático para redescubrirse. Durante su estadía en Bali conoció a José Nunes, un hombre de origen brasileño con quien se casó en 2007 y de quien se separó casi 10 años más tarde para formar pareja con quien fuera una de sus mejores amigas, Rayya Elias.

“La mañana de mi quincuagésimo cuarto cumpleaños, me desperté al amanecer y al instante me di cuenta de que mi pareja, Rayya, estaba en la habitación conmigo. Fue un logro impresionante por su parte, ya que para entonces llevaba muerta más de cinco años“. Así comienza a contar su historia la escritora, en un viaje donde las drogas y las adicciones son las protagonistas.

Todos los caminos de Elizabeth Gilbert

Gilbert relata en su libro que conoció a Rayya Elias en la primavera del 2000 y desde ahí comenzó la amistad. La acompañaba a eventos relacionados con “Comer, rezar, amar” y fue su apoyo cuando Elias terminó su relación, incluso compró una pequeña iglesia donde la dejó vivir. Todo sin pedirle nada a cambio porque, según la propia Gilbert, es adicta a sentir que los demás la necesitan, es adicta a ayudar, entre otras cosas.

“Me he enamorado de mucha gente a primera vista, pero no me enamoré de Rayya Elias ese día. De hecho, no me enamoré de ella hasta después de ocho o nueve años, mucho después de que nos hiciéramos muy amigas”, explica en sus memorias. No es hasta el diagnóstico de cáncer terminal de Elias cuando Gilbert le confiesa su amor y comienzan una relación.

Los médicos le dieron seis meses de vida o más si se sometía a algún tratamiento, pero Elias se negó quimioterapias o radioterapias. Se le suministraron drogas para aguantar los dolores, medicamentos que fueron el pase para que ella volverá a las drogas como la cocaína y la marihuana, además de altas fosis de morfina, tazodona, xanax, vicodin y ambien, entre otras sustancias.

Elizabeth Gilbert junto a Rayya Elias

De amor y otras adicciones

Junto con luchas con las adicciones de su pareja, Gilbert relata cómo debió enfrentar las propias. En las páginas relata que es adicta a las relaciones dependientes, adicta al amor y al sexo. “Empecé a depender de Rayya, y me volví dependiente de ella muy rápidamente“, escribe. También relata ese tiempo en donde su pareja se volvió completamente adicta como un infierno, en el cual estaba atrapada y no podía salir.

En un par de páginas también relata cómo comenzó a planear al asesinato de Rayya, donde la idea principal era dormirla con una sobredosis de algún calmante para luego matarla. “No me refiero a un homicidio por piedad, ni a la eutanasia, ni al acto -posiblemente valiente- de ayudar a alguien que sufre mucho a tener una muerte digna. Rayya, en ese momento, sin duda no quería morir, y ya no le importaba su dignidad. Lo único que ella quería era consumir tanta cocaína, alcohol, medicamentos recetados y cigarrillos como pudiera conseguir”, relata en su libro.

Sin embargo desistió de tal plan tras ser enfrentada por Elias, quien notó que algo extraño pasaba.

Los cuestionamientos a Elizabeth Gilbert

The New York Times señala que tras someterse a la terapia de “12 pasos” por su adicción al sexo y al amor, Elizabeth Gilbert a sus 56 años se presenta sobria y célibe con su nuevo libro. Pero no solo cambió en su interior, sino que también decidió rapar su melena rubia. “Con su cabello canoso, rapado, sus suaves líneas de expresión y patas de gallo, recientemente liberada tras dejar el bótox y los rellenos, tiene el porte sereno de un monje”, describe el medio.

También se explica que el sobrino de Rayya, Sami Jano, aseguró que Gilbert capturó el carisma y las complejidades de Elias, además de revelar sus propios defectos. “Liz, a pesar de su disposición florida hacia el mundo y su mensaje de ‘mejora tú mismo’, puede volverse oscura”, dijo. Sin embargo, no todos sus familiares están contentos con la obra.

Una de las hermanas de Elias cuestionó algunos detalles del libro, específicamente cuando se narra la recaída de Rayya. Afirmó que ciertas partes le parecieron exageradas. “Todos supimos desde el primer día que se escribiría un libro y que se lucraría con la muerte de mi hermana“, dijo. “Para mí, Rayya no debería estar en exhibición”.

De momento, el libro de Gilbert solo está disponible como ebook y audiolibro. Se espera que su versión en físico en español salga a la venta a finales de octubre.