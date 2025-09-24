Regularizar inmigrantes para el agro: la compleja discusión que reabrió Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, en medio de las elecciones

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, reabrió el debate sobre la posibilidad de iniciar un proceso de regularización para inmigrantes, y así enfrentar la falta de mano de obra en el sector.

El debate sobre la posibilidad de iniciar un proceso de regularización para inmigrantes volvió a instalarse en la esfera política, tras las declaraciones del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, quien advirtió ayer, en entrevista con Radio Pauta, sobre la falta de mano de obra en el sector y planteó la necesidad de evaluar dicha propuesta.

“No tenemos la fuerza laboral agrícola nacional para realizar todas las labores que demanda la agricultura”, deslizó, agregando que “la única medida realista que tenemos es iniciar un proceso de regularización de gente que le aporta al país. Estamos hablando incluso de muchos profesionales”.

La postura de los candidatos sobre la regularización de inmigrantes

Los dichos de Walker generaron reacciones inmediatas, y algunos candidatos a la presidencia salieron a fijar posturas. Uno de ellos fue el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, valoró la necesidad de apoyar al agro, pero cuestionó el camino planteado por el líder gremial.

“Entendemos la preocupación de los agricultores; necesitan trabajadores y el sistema de visas laborales y temporales es algo que hay que revisar y mejorar”, señaló. Con todo, mencionó que “la solución no puede ser regularizar a cientos de miles de inmigrantes ilegales. Chile no resiste más improvisaciones en materia migratoria, ni empadronamientos ni regularizaciones masivas”.

Kast añadió que “tenemos barrios tomados, servicios de salud colapsados, delincuencia disparada y un Estado incapaz de hacerse cargo. A Chile se entra por la puerta, de manera legal, no por la ventana”.

Por su parte, Johannes Kaiser, candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), también rechazó la propuesta, y señaló: “No estamos poniendo en duda necesariamente a los temporeros que llegan de Bolivia a ayudar en la cosecha, pero nosotros no vamos a regularizar a gente que entró ilegalmente a Chile. Esa gente se va a ir de Chile. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a seguir cargándole la mano a la gente humilde de nuestro país, que es la que termina pagando el costo de la inmigración ilegal”.

“No habrá inmigración ilegal premiada en Chile y la gente que ha entrado ilegalmente a Chile se va a ir legalmente de Chile”, acotó.

La materia ya había sido una pregunta obligada durante el debate presidencial del pasado 10 de septiembre. En aquella instancia, la carta presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, sostuvo que se trata de una situación que no es fácil de afrontar y mencionó que “hay gente que ha venido a delinquir y hay gente que ha venido a trabajar”.

“Hay que empadronarlos, lo otro es cerrar los ojos a la realidad”, dijo Jara, junto con indicar que se deben “fortalecer las fronteras”.

En el mismo debate, la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, no habló de regularizar, sino más bien de la necesidad de expulsar a las personas. “Vamos a expulsar a 10 mil (inmigrantes) que ya tienen orden de expulsión”, expresó.

Mientras que Harold Mayne-Nicholls considera que la inmigración es un tema que hay que regularizar. “El Estado lo tiene que hacer y aquellos que no se sometan tendríamos que pedirles que abandonen el país (…). De alguna manera, tenemos que tener claro quiénes están en nuestro país”, apuntó en ese debate.