Alcaldesa de La Serena anunció querellas por el incendio ocasionado por hinchas de Universidad de Chile en el exterior del hotel Diego de Almagro

Anoche se registró un incendio en las inmediaciones del hotel Diego de Almagro provocado por el uso de fuegos artificiales de los hinchas azules en medio del "hotelazo", de cara al duelo de vuelta por Copa Sudamericana. "Vamos a pedir que se reponga cada metro cuadrado", anunció la jefa comunal, Daniela Norambuena.

Compartir

En el marco del partido de vuelta que disputarán hoy Universidad de Chile y Alianza Lima a las 21:30 por los Cuartos de Final de la Copa Sudamericana, los hinchas azules se congregaron a las afueras del Hotel Diego de Almagro para respaldar a los dirigidos de Gustavo Álvarez.

A pesar de que el cotejo se jugará a puertas cerradas debido a la sanción de la Conmebol al cuadro laico –por los serios incidentes en Avellaneda-, el “hotelazo” no estuvo exento de conflicto: a raíz del uso de fuegos artificiales, se registró un incendio de gran magnitud en la zona de arbustos del edificio ubicado Avenida Francisco de Aguirre.

Cinco compañías de bomberos de la Región de Coquimbo atendieron a la emergencia. Además del siniestro, también se constataron enfrentamientos entre barristas y Carabineros.

▶️ Los hinchas de la U de Chile realizaron un banderazo en el Hotel Diego de Almagro, pero todo terminó en un incendio y graves incidentes.



🧨 Los hinchas tiraron fuegos artificiales y generaron incendios producto de los chispazos en los árboles. pic.twitter.com/Sl7CApcKpv — Tobias Petracca🎙 (@TobiasPetracca_) September 25, 2025

Alcaldesa de La Serena anunció querellas por el incendio

La jefa comunal de La Serena, Daniela Norambuena, anunció a través de las redes sociales de la municipalidad que van a presentar “todas las querellas correspondientes por el daño patrimonial que se ha hecho en la comuna de La Serena y, además, también para hacer responsables a quienes destruyeron cada metro cuadrado de nuestro patrimonio”.

“Segundo, Insto también al Delegado Presidencial (Galo Luna) a que si van a ocurrir este tipo de actividades deportivas, que sabemos que traen consigo muchos hinchas que llevan este tipo de delitos, yo lo que le pido es que realmente trabajen con los equipos operativos de Carabineros“, advirtió.

Y agregó, tajantemente: “Así como rápidamente se movieron los carabineros para las fiestas del 18 de septiembre, también queremos que así se movilicen para la seguridad de nuestros vecinos“.

La alcaldesa recalcó que se deben enfrentar estos hechos delictuales con rapidez y que no van a permitir impunidad de los hinchas de Universidad de Chile que resulten responsables del incendio. “Vamos a pedir que se reponga cada metro cuadrado de este lugar tan importante, como es la segunda ciudad más antigua de Chile”, sentenció Norambuena.