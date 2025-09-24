El insólito escándalo que generó una bandera mapuche colgada en el exclusivo condominio Las Brisas de Santo Domingo en plenas Fiestas Patrias

Un grupo de amigos fue por Fiestas Patrias a una casa en el condominio, catalogado como uno de los más exclusivos de Chile, y colgó una bandera mapuche para tapar una ventana rota. Vecinos explotaron por el caso, y acusaron que fue un acto de provocación. La dueña de la propiedad envío una carta a nombre de su hijo pidiendo disculpas por el hecho, la cual no fue aprobada por el grupo de amigos.

Compartir

Una inusual situación experimentaron los propietarios de Las Brisas de Santo Domingo (Valparaíso), uno de los condominios más exclusivos del país, que durante la semana de Fiestas Patrias se escandalizaron, luego de que una de las casas lució en una de sus ventanas la bandera mapuche.

Este símbolo -cotidiano en hogares a lo largo del país-, generó revuelo particularmente en el grupo de Whatsapp que reúne a los propietarios. Vecinos del condominio de 300 hectáreas construido al rededor de un amplio club de golf, interpretaron esto como un acto de provocación, por lo que obligaron a los autores de este gesto a retirar la bandera.

Entre las críticas que expusieron quienes se incomodaron con esto, es que quienes colgaron la bandera lo hicieron para provocar, y por generar malos ratos a los residentes.

Los protagonistas de esta historia fueron un grupo de 10 jóvenes. Uno es hijo de los dueños de la propiedad, quien pidió permiso a estos para ir a la casa con su grupo de amigos del colegio por el festivo. El grupo, todos entre los 21 y 22 años, tenían la casa a su disposición, y en esta no generaron ningún disturbio ni molestias en cuanto a comportamiento. Fue en ese escenario que colgaron la bandera mapuche.

Rápidamente en el grupo del condominio comenzaron a circular las fotos de la bandera con las respectivas críticas y molestias. En eso, la madre del joven se percató que era su casa, y decidió actuar. Ahí pidió disculpas a los otros propietarios, y a los pocos días envío una carta supuestamente firmada por su hijo, haciéndose cargo de la situación.

Lo que no sabían los vecinos, es que el gesto no fue un acto político. Uno los jóvenes confirmó a The Clinic que jugando rompieron una ventana sin querer, y para taparla colgaron la bandera mapuche que tenían a mano.

Condominio Las Brisas.

La carta que generó revuelo en el grupo de propietarios de Las Brisas

El hecho había pasado desapercibido, solo quedándose en una polémica menor del exclusivo condominio Las Brisas, hasta que la propietaria de la casa envió una carta de disculpas en el grupo. de vecinos

La misiva, redactada por el autor de la polémica dice:

“Estimados Vecinos de Las Brisas de Santo Domingo,

Para estas fiestas patrias le pedí la casa prestada a mi mamá, fui solo con 10 amigos, todos exalumnos del colegio Verbo Divino.

Cometimos el grave error de hacer una pésima broma de mal gusto, poner una bandera mapuche en la ventana de la cocina. Mis amigos y yo estamos profundamente arrepentidos, queremos pedir disculpas a cada uno de ustedes, fue un grave error, no representa para nada nuestro pensamiento. Confirmo nuestro compromiso y amor por Chile y nuestra patria, amamos y respetamos todas nuestras tradiciones chilenas.

Quiero pedir disculpas públicas a mi madre, que la dañe donde más le puede doler. Ella es una mujer muy trabajadora y lucha día a día por lo mejor para nuestro Chile. Ya estoy castigado, no podré ir a la brisas en dos años, entre varios castigos más. Reitero nuestro arrepentimiento y disculpas. Si podemos reparar en algo el malestar causado por favor me lo hacen saben, estaremos dispuestos a colaborar”.

Sin embargo, la historia tomó un giro. La carta supuestamente firmada por el hijo de los dueños, no fue redactada por él ni ninguno de sus amigos. Tampoco fue aprobada por estos, según confirmaron a este medio, lo que generó molestias en el grupo. La bandera fue colgada sin fines de armar polémica, solo para tapar el vidrio, sin dimensionar lo que podía provocar en el exclusivo condominio.