La solicitud del alcalde de Huechuraba, Max Luksic, para integrar el nuevo Teleférico Bicentenario al transporte público RED y que cuente con “tarifas diferenciadas”

El Teleférico Bicentenario de Santiago, que se encuentra en construcción, conectará las comunas de Providencia, Las Condes, Vitacura y Huechuraba. Este proyecto permitirá disminuir a 12 minutos el traslado entre Providencia y Huechuraba, ruta que actualmente toma aproximadamente 40 minutos en auto durante hora punta. En conversación con The Clinic, el alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic, enfatizó en la importancia de que el Teleférico forme parte del sistema de transporte público de RED Movilidad. "De lo contrario, la ilusión de una solución de movilidad del calibre de los teleféricos urbanos de Medellín o La Paz, será falsa", asegura.

El Teleférico Bicentenario de Santiago es uno de los proyectos de transporte urbano más grandes de la capital que se encuentra en construcción. Se extenderá a las comunas de Providencia, Las Condes, Vitacura y Huechuraba. Contará con un trazado de 3,4 kilómetros de longitud, 19 torres y tres estaciones. La inversión total de la obra alcanza los 80 millones de dólares.

Este permitirá transportar hasta 6.000 personas por hora en ambos sentidos. El tiempo del viaje será de 12 a 13 minutos. Actualmente, el traslado en auto entre Providencia y Huechuraba en hora punta toma entre 40 a 45 minutos.

En conversación con The Clinic, el alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic, hace un llamado a los desarrolladores del Teleférico y autoridades para que este nuevo medio de transporte forme parte del sistema RED Movilidad.

“El proyecto Teleférico Bicentenario de Santiago es una noticia positiva para vecinos de Huechuraba, y para la ciudadanía en general, pues viene a eficientar los procesos de movilidad”, valora el alcalde de Huechuraba. “Pero hay varios factores relevantes para que este nuevo medio de transporte sea un beneficio y oportunidad real de mejora en la calidad de vida de las personas“, agrega el edil.

“Es fundamental que este teleférico sea parte de la red de transporte público y que existan tarifas diferenciadas para estudiantes y adultos mayores, que permitan que este medio sea accesible y conecte con el resto del sistema público, para generar una red de transportes alternativos al automóvil”, profundiza.

El alcalde explica que Ciudad Empresarial recibe alrededor de 60.000 personas, entre estudiantes y trabajadores, que llegan al barrio todos los días. “Es clave entender si esos estudiantes o esos trabajadores, podrán pagar el pasaje del teleférico como parte del costo de movilización diaria”, comenta.

“¿Podrán conectar con el Metro y las micros para llegar hasta acá? Esperamos que sí, porque de lo contrario, la ilusión de una solución de movilidad del calibre de los teleféricos urbanos de Medellín o La Paz, será falsa. Ya que el verdadero sentido es la integración social y urbana, y no algo que sea un servicio adicional que encarezca y entrampe los tiempos de traslado”, añade.

Alcalde de Huechuraba busca extender el tramo del Teleférico con estaciones en La Pincoya

Además, el edil cuenta que Huechuraba presenta fuertes trabas que dificultan la movilización de las personas. “Es una comuna que no cuenta con Metro, que está rodeada por autopistas, y que tiene serios problemas de conectividad interna, con extensas zonas sin transporte público”, sostiene.

En ese contexto, asegura que se encuentran en conversaciones para poder “realizar una extensión del teleférico”. Están analizando “ceder terrenos municipales para estaciones en La Pincoya y posteriormente con llegada a comunas aledañas”.

“Es fundamental que tengamos claridad del diseño de este proyecto. Si es o no parte de la RED Movilidad es fundamental para nuestros vecinos y el acceso que pueden tener, pero incide mucho también en los flujos que recibiremos en la comuna. Queremos prepararnos de la mejor manera, y abogar porque esta sea una solución para los vecinos de la comuna y sus traslados”, sentencia el alcalde.