El edificio con diseño estilo MUT que Santander construye en la abandonada esquina de Pdte. Riesco con Vespucio que abrirá en 2027

Campus Santander es el proyecto que se está construyendo en la esquina que por años estuvo vacía. A partir de 2027 será la nueva sede corporativa del baño, que completará su mudanza desde el centro. El diseño está en manos de Territoria, inmobiliaria a cargo del MUT, que en la construcción de 12 pisos buscará replicar el modelo en que priorizan las áreas verdes.

En la esquina nororiente de Presidente Riesco con Américo Vespucio hace años hay un terreno vacío, rodeado de edificios, que espera por una construcción. En más de un década el espacio se ha tapado en diferentes ocasiones con carteles publicitarios y rejas, y desde 2023 que el espacio se encuentra cubierto por una pared de construcción.

En todo este tiempo, no se habían visto avances de alguna obra en el sector, hasta este año que Santander comenzó a construir su proyecto inmobiliario principal. Se trata del Campus Santander, que será la nueva sede corporativa del banco, tras años ubicados en el centro de Santiago.

El innovador proyecto de 12 pisos y cinco subterráneos, no solo será la oficina principal de la empresa, sino que contará también con un zócalo público, jardines, Work Café y anfiteatro. Su apertura se proyecta para 2027.

El proyecto está a cargo de la inmobiliaria Territoria, la misma que construyó el Mercado Urbano de Tobalaba (MUT), y que tiene en agenda una serie de proyectos similares al premiado edificio. Por lo mismo, el estilo del Campus Santander será un edificio corporativo de carácter urbano abierto a la ciudad. Esto quiere decir que integrará zonas de trabajo, espacios verdes y vida de barrio en un mismo lugar.

Así, busca posicionarse como un pulmón verde en la zona.

Así avanza hoy la construcción del Campus Santander. Foto: Santander.

Los detalles de la construcción del Campus Santander

El proyecto del Campus Santander fue anunciado en 2022, y entrará en operación en 2027. Esto, explican del banco, se realizará de forma paulatina mientras funcionan ambos edificios. Su construcción contempla un inversión de US $350 millones.

Su diseño se basa en criterios de arquitectura pasiva. Esto implica darle un énfasis a la iluminación y ventilación natural. Además, contará con terrazas con vegetación desde el -2 al piso 12.

Render de cómo se verá el edificio desde Pdte. Riesco. Foto: Santander.

La construcción busca complementarse con la conectividad a su alrededor, reforzándose con acceso directo a ciclovías en Av. Presidente Riesco y al parque AVO.

Considerando que se trata de un edificio corporativo, en su interior estará compuesto de oficinas, salas de reuniones, espacios de coworking, booths y cabinas para reuniones virtuales que facilitan formatos de trabajo presencial e híbrido.

Dentro de los avances tecnológicos que tendrá, dispondrá de estacionamientos con puntos de carga eléctrica, tanto para colaboradores y como para clientes.