Operación verano activada: inscripciones en gimnasios subieron hasta 40% tras las celebraciones del “18”

Con la llegada de la primavera, distintos gimnasios -entre ellos Smart Fit, Pacific y Sportlife- han registrado un importante aumento en la asistencia y nuevas inscripciones, reflejando el clásico impulso previo al verano de los chilenos por retomar la actividad física.

En Chile, el invierno es sinónimo de pausa: menos actividad física, más comida reconfortante, maratones de series y pocas ganas de hacer ejercicio. Pero una vez superadas las Fiestas Patrias, el escenario cambia: con la llega de la primavera junto a días más extensos y soleados, comienza la operación verano y la carrera por “ponerse en forma” antes del periodo estival. Y los gimnasios ya notan el impacto en sus cifras.

En el caso de Smart Fit, durante los últimos años han evidenciado que durante Fiestas Patrios y post celebraciones existe un auge en las inscripciones de alumnos que buscan retomar la actividad física. “Por ejemplo, entre el 15 y 21 de septiembre registramos un crecimiento de 14% en inscripciones respecto de la semana anterior, y entre el 22 y el 24 el alza llegó a 19%”, comentan desde la empresa a The Clinic.

“Lo interesante es que esta alza no solo responde a un impulso momentáneo, sino que refleja cómo cada vez más personas están incorporando la actividad física dentro de su rutina”, agregan desde Smart Fit, y agregan que su objetivo “es que el ejercicio no sea solo una reacción a fechas específicas, sino que se convierta en un hábito sostenible que entregue bienestar durante todo el año”.

Alza en inscripciones en gimnasios

Por su parte, Margarett Nasta, jefa de marketing de Gimnasios Pacific, también señala que después del 18 han experimentado “un alza importante en las inscripciones, algo que suele repetirse en esta época del año”.

“Muchas personas comienzan a proyectarse hacia el verano y a retomar sus rutinas saludables tras las celebraciones. En nuestro caso, este interés se ha traducido en un crecimiento cercano al 40% en nuevas inscripciones respecto a las semanas previas, lo que refleja claramente las ganas de llegar a la temporada de calor con más actividad física”, dice la ejecutiva de Pacific.

A juicio de Nasta, “esta época del año naturalmente motiva a las personas a retomar la actividad física. Con la llegada de la primavera, los días son más largos, el clima acompaña y eso impulsa a estar más activos. A eso se suma la motivación de cara al verano, que históricamente marca un alza en las inscripciones”.

En tanto, la gerenta técnico y de experiencia de Sportlife Chile, Daniela Donoso, comenta que “se ha visto un aumento de las inscripciones”, considerando que “nuestros alumnos que van constantemente a la sede aumentan su asistencia sobre el 50%, entonces ya los accesos se ven con una modificación de los alumnos que ya están, y que están asistiendo normalmente. El segundo punto es que aumenta la asistencia de los que normalmente no van en un 20 a 25%”.

“Normalmente también tenemos un aumento de un 30% de alumnos nuevos aproximadamente, eso va variando según la estadística que tenemos de los años anteriores. Entonces, esperamos que este año sea más potente todavía y ya se sienta el flujo mayor de de de aumento de gente en las sedes también”, acota Donoso.