El inesperado giro en la carrera de Gabriel Urzúa: de los musicales y las teleseries a “Fiebre de Baile” de Chilevisión

El regreso de “Fiebre de Baile” suma nuevos rostros: el actor Gabriel Urzúa y la esgrimista Ignacia Cifuentes se incorporan al espacio de CHV, que ya cuenta con 15 participantes confirmados para su estreno en horario prime.

La mano de Julio César Rodríguez, como director de Programación de CHV, comienza a notarse y a cumplir uno de sus grandes anhelos: volver a encender el prime del canal privado. En esa línea, la señal ya está en tierra derecha para estrenar “Fiebre de Baile”, y esta jornada anunció a dos nuevos participantes: el actor Gabriel Urzúa y la deportista de alto rendimiento Ignacia Cifuentes.

El actor de teatro y televisión Gabriel Urzúa acumula un largo historial en teleseries nacionales. Sus primeras apariciones en la pantalla chica se dieron en la segunda temporada de “12 Días que Estremecieron Chile”, aunque fue con su papel en “Generación ‘98” donde terminó de ganarse el cariño de los televidentes al interpretar a Robin Valdivia.

Si bien su personaje comenzó como secundario, fue ganando protagonismo hasta consolidarse como uno de los más queridos. Tal fue la recepción de su trabajo, que luego protagonizó su propia serie: “I Love Robin”.

Además, Urzúa tiene una destacada trayectoria en teatro y teatro musical, con obras como “Morir de amor”, que revive populares éxitos del cancionero latinoamericano, entre ellos “Soldado del amor” de Mijares, “Palabra de honor” de Luis Miguel y “Yo no te pido la luna” de Daniela Romo. También ha participado en montajes como “Bowie, el musical” y en una puesta en escena inspirada en el lado artístico y musical chilenos que revive las últimas horas de John Lennon.

Por su parte, Ignacia Cifuentes brilló en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde representó a Chile en esgrima. Ese año fue intenso para la joven deportista de 23 años, ya que además participó en el concurso Miss Universo Chile 2023. Actualmente, Cifuentes complementa su carrera deportiva como seleccionada nacional con sus estudios de medicina.

Con estas incorporaciones, ya son 15 los confirmados para la esperada vuelta de “Fiebre de Baile”. Esta semana también se anunció la participación de Daniela Castro, Raquel Castillo y Esteban Paredes, quienes se suman a los ya confirmados: Michelle Carvalho, Skarleth Labra, Nicole “Luli” Moreno, Constanza Capelli, María José Quiroz, Faloon Larraguibel, Pastelito Jr., Princesa Alba, Jorge “Kike” Acuña y Francisco Reyes Cristi.