Justicia ordena a la Junji volver a contratar a funcionaria despedida por caso licencias médicas: viajó a Tacna pero para atenderse con un doctor

En medio del caso de licencias médicas, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) figura como la institución con más funcionarios que viajaron al extranjero, con un total de 2.280. La Corte de Apelaciones ordenó a la Junji reincorporar a una de sus trabajadoras destituidas: efectivamente viajó fuera del país mientras se encontraba con reposo médico, pero para atenderse con un doctor en Tacna, Perú.

La Corte de Apelaciones de Arica ordenó a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) volver a incorporar a una funcionaria que había sido destituida de su cargo tras haber salido del país mientras se encontraba con licencia médica. Sin embargo, en su caso, efectivamente la trabajadora viajó a atenderse con un doctor en la ciudad de Tacna. Además de su reincorporación, la Junji deberá pagar los meses de sueldo que no recibió.

Se comprobó que la funcionaria presentaba “una serie de dolencias de carácter osteológico” y que el viaje no fue por placer, sino para poder acceder a tratamientos. A pesar de que quebrantó el reposo establecido por licencia médica, “es de entendimiento humano que ella busque alternativas de atención a sus dolencias en la ciudad de Tacna”, dicta el fallo.

El tribunal estableció que la Junji actuó de forma “arbitraria”, sin tomar en consideración los antecedentes y explicaciones que la funcionaria daba sobre su salida del país. “Ni siquiera analizó los antecedentes aportados por la sancionada, sino que se estimó que ante la mera concurrencia de un supuesto legal producido, se debía aplicar la sanción”, explica el fallo.

Corte constató que las salidas a Tacna fueron “solo por el día”

“Las diversas salidas que registra a la ciudad de Tacna, fueron sólo por el día, lo que se condice con las solicitudes de hora para que expertos en osteología de dicha ciudad, pudieran conocer su caso y adoptar las medidas médicas de rigor”, agrega la Corte. Además, el fallo argumenta que los doctores y hospitales de Tacna son más accesibles económicamente.

A sus dolores, se suman “sus labores de auxiliar de párvulo que ejerce la accionante, que implica trabajar con niños, dentro de lo cual se contempla el cargarlos en andas, la hubieran llevado de manera necesaria a buscar soluciones alternativas a las dolencias de las cuales padecía, incluso viajando a la ciudad fronteriza de Tacna”, sostiene el fallo.