Dime a quién sigues y te diré por quién votas, radiografía a los seguidores de los candidatos: futboleros prefieren a Kast, fans de Dua Lipa a Jara y de Selena Gómez a Matthei

Un estudio de la encuestadora Criteria otorgó un perfil digital de las audiencias que los candidatos presidenciales mejor aspectados para llegar a La Moneda tienen en Instagram. El análisis da cuenta de la fortaleza que tiene Jara en segmentos jóvenes e interesados en temas culturales. Lo propio con Kast en temas relativos al deporte, particularmente al fútbol. Mientras, el fuerte de Matthei está en los medios tradicionales, a la vez que Parisi encuentra a sus potenciales electores en memes y contenido liviano de redes sociales.

27 de Septiembre de 2025

¿Quiénes son las celebridades que siguen los adherentes de Jeannette Jara? ¿O qué medios consumen quienes se identifican con José Antonio Kast? ¿Cuántos años tienen los seguidores de Evelyn Matthei? ¿Y en qué grupo sociodemográfico permea más la candidatura de Franco Parisi?

Esas son algunas de las preguntas que se pueden responder desde una perspectiva digital a través de un estudio de septiembre de la encuestadora Criteria, al que accedió The Clinic, en el que se dan a conocer las afinidades digitales de las audiencias de los candidatos presidenciales que lideran los sondeos de la elección presidencial de noviembre próximo: Jeannette Jara (PC), José Antonio Kast (Partido Republicano), Evelyn Matthei (UDI) y Franco Parisi (Partido de la Gente).

La metodología utilizada fue la revisión de los seguidores de Instagram con los que cuenta cada candidato en sus perfiles personales. ¿Por qué Instagram? “Porque es una plataforma con tanta variedad de contenidos en las que tú eres quien decide elegir qué es lo que te gusta“, explica Cristián Munita, gerente de Criteria y quien estuvo detrás del estudio.

Así, no sólo se logró determinar cuántos internautas siguen al mismo tiempo a más de un abanderado, sino también dar con características comunes entre los seguidores que tiene cada candidatura.

De ese modo, se buscó dar con un de perfil del elector, exhibiendo las “afinidades digitales” de la persona. Es decir, el conjunto de intereses que son movilizadores para el potencial votante. Asimismo, se logró dar con temas que son factores de diferenciación entre los seguidores de cada candidato.

Esa diferenciación, además, permitió dar con perfiles culturales que dan luces del consumo digital que tiene el elector de una determinada candidatura, información que podría ser útil para los comandos de campaña ya que permitiría identificar a potenciales votantes por tal o cual candidato. Todo a través de una categorización de las cuentas más seguidas por parte de las audiencias de cada abanderado, que gracias a algoritmos de Machine Learning, fueron decodificando los gustos de los electores en esa red social.

Si bien el seguidor de un candidato en Instagram no es una garantía de un voto en la urna, Munita señala que sí es una aproximación fidedigna de qué sectores podrían optar por decantarse por un abanderado en específico.

Jeannette Jara, candidata presidencial del oficialismo.

Audiencia joven y ABC1, el fuerte de Jara; el de Matthei, gente más adulta y sectores medios

Uno de los resultados más relevantes en el caso de la candidatura de Jeannette Jara es que la abanderada tiene consigo al grupo de seguidores más jóvenes en Instagram.

Un 47% de los adherentes de Jara tienen menos de 45 años. Kast, en cambio, del total de sus seguidores, un 37% tiene menos de esa edad.

De esos números está lejos Matthei, quien es la abanderada con el menor apoyo en menores de 45 años (tiene un 26%). Sin embargo, el estudio arroja que con distancia es la candidatura con más seguidores por parte de personas mayores a 45 años. Un 74% de sus segiudores superan esa edad. Parisi le sigue con un 66% en el mismo ítem.

En cuanto al análisis a través de grupos socioeconómicos —realizado en el estudio mediante un modelo que permite predecir con alto nivel de confianza el segmento al que se pertenece a través de las cuentas que sigue la persona—, Jara figura como la candidata con mayores adherentes en Instagram pertenecientes a los sectores ABC1, con un 32%.

Detrás de ella está Kast, con un 24%, Parisi con 18%, y Matthei con 14%. Es la abanderada de Chile Vamos quien tiene mayor adhesión por parte de seguidores del segmento C2, C3 y D, correspondiente a un 82%.

Evelyn Matthei, candidata de Chile Vamos. Foto: The Clinic.

Músicos y futbolistas: qué es lo que les interesa a los electores de Jara, Matthei, Kast y Parisi

El estudio de Criteria, luego de identificar a los seguidores de los candidatos por sus condiciones sociodemográficas, ahonda en los gustos de estos.

Por ejemplo, en el caso de Jara y Parisi, los temas relativos al entretenimiento y la cultura pop son los preferidos por sus seguidores en Instagram. En tanto, los adherentes de Kast y de Matthei aparecen con mayor interés en política y en los medios de comunicación.

El análisis otorga categorías generales sobre un grupo de cuentas. Por ejemplo, un 24% de los seguidores de Kast sigue a usuarios que caben en la categoría “celebrities e influencers locales”; un 13% de las cuentas que siguen a Jara hacen lo propio con “música extranjera”; un 8% de los seguidores de Parisi con cuentas de “memes”; y un 7% de los seguidores Matthei también siguen cuentas de “política y activismo”.

Un desglose más particularizado sobre las afinidades digitales en el área de músicos nacionales muestra, por ejemplo, que un 23% de los seguidores de Parisi siguen a la cantante Denisse Rosenthal; un 25% de los seguidores de Jara sigue a Mon Laferte; un 16% de las cuentas que siguen a Kast también siguen al cantante Pailita; y un 9% de los seguidores de Matthei también muestran afinidad con Myriam Hernández.

lLo mismo se hace con cantantes internacionales. Un 22% de los seguidores de Jara es fanático de Dua Lipa; el 22% de los seguidores de Parisi le gusta Daddy Yankee; Shakira aparece como artista en común en un 19% de los seguidores de Kast; y Selena Gómez en un 13% de los adherentes en Instagram de Matthei.

El estudio también se abre a evaluar a otras personalidades, como humoristas y futbolistas. En el caso de los primeros, los seguidores de Jara tienen en común seguir a los artistas como Don Comedia (Luis Slimming) en un 35%, Lopezcomediante (Juan Pablo López) con 31% y a Edo Caroe en un 28%. Es en la candidata del oficialismo donde existen mayor vínculo entre candidatos presidenciales y humoristas.

Algo similar ocurre con Kast, pero en el caso de los futbolistas. El abanderado republicano cuenta con un 27% de sus seguidores en Instagram atentos, a su vez, a Alexis Sánchez, a Arturo Vidal (23%), Mauricio Isla (17%) y en menor medida al resto de integrantes de la “generación dorada”.

José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano. Foto: The Clinic.

Datos decidores de la “etnografía digital”

Para Munita, el encargado del estudio, “llama la atención en el caso de Jara este tipo de vinculación con la música extranjera, con la cultura y la entretención, que es reflejo de una audiencia mucho más joven que es consistente con lo estudios previos de primarias, que dieron muestra de que Jara era un fenómeno digital”.

Eso, dice el psicólogo, le abre un espacio de posibilidades a Jara en el cual podría rescatar un electorado que pueda que hoy en día no sea afín a su candidatura, pero que podría llegar a él a través de ese tema en común.

La misma situación se repetiría en el caso de Kast y Parisi con los futbolistas. Los seguidores en Instagram del candidato del PDG también se muestran interesados por los deportistas en la plataforma. Mientras que en el caso de Matthei sus seguidores prestan atención a los medios de comunicación tradicionales.

“Puede servir como una brújula para los candidatos para apuntar un tipo de discurso. Este producto permite decirle a los candidatos: ‘Este es tu tipo de audiencia. Ojo, esto le puede llamar la atención a tu electorado'”, concluye Munita.

En resumen, Jara tiene fortalezas en el electorado que es joven, digital y despolitizado; Kast en hombres politizados; Matthei en espacios tradicionales y el público mayor; mientras Parisi posee seguidores más dispersos, enfocados en el contenido de humor y el consumo digital “liviano”.

Como dato adicional, una porción importante de los seguidores de Kast también sigue a Matthei y viceversa. Jara es quien menos seguidores, dada su condición de izquierda, comparte con el resto de candidatos. Y Parisi se reparte más seguidores con Kast que con Matthei.

Franco Parisi, candidato presidencial del PDG. Foto: The Clinic.

