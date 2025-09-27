Fiscalía pide penas de cinco años para artista visual Danny Reveco: es acusado de daños a monumentos nacionales, daños simples y hurtos en Valparaíso

Aunque a inicios de septiembre se había planteado la posibilidad de alcanzar una salida alternativa, finalmente el Ministerio Público formuló su acusación contra el artista visual, a quien se le acusa de cometer delitos en el marco de su su montaje "El lenguaje no alcanza". El juicio oral se llevará a cabo el 20 de octubre.

El caso del artista visual Danny Reveco, acusado de daño reiterado a monumento nacional, daño simple a otros inmuebles y hurto simple en la zona patrimonial de Valparaíso, presenta novedades en cuanto a su curso judicial.

Y es que el Ministerio Público formuló su acusación en contra del artista visual, a quien se le acusa de cometer los mencionados delitos en el marco de su su montaje “El lenguaje no alcanza”.

Pese a plantear la posibilidad de alcanzar una salida alternativa a comienzos de septiembre, la Fiscalía finalmente optó por formular una acusación. De dicho modo, según información de El Mercurio, el fiscal adjunto Juan Gatica solicita penas de hasta cinco años.

El persecutor está pidiendo las siguiente penas: dos años y una multa de 100 UTM por daños a monumentos nacionales, un año por daños simples y dos años más una multa de $415 mil por hurtos.

Cabe mencionar que Danny Reveco fue formalizado el pasado 19 de mayo, quedando con las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a los edificios patrimoniales que resultaron con daños.

En cuanto a la audiencia de juicio orla, esta se llevará a cabo el próximo 20 de octubre. En primera instancia estaba fijada para el 8 de mismo mes, sin embargo la defensa pidió ampliar el plazo y el tribunal accedió.

La Municipalidad de Valparaíso se opuso a la salida alternativa

Cabe recordar que cuando se planteó la posibilidad de alcanzar una salida alternativa, la Municipalidad de Valparaíso, en su calidad de querellante en este caso (por su rol como administrador del Sitio Patrimonio de la Humanidad), se opuso de forma tajante.

“Con respecto al rayado y maltrato del patrimonio de nuestra ciudad, como administración hemos tenido una sola línea: el patrimonio no se raya, se cuida. Es por eso que como municipalidad no estamos disponibles para llegar a un acuerdo que obvie la gravedad del delito cometido”, declaró entonces la alcaldesa de de Valparaíso, Camila Nieto.

“Con Valparaíso y su patrimonio no se juega y tenemos un rol importante en el resguardo del interés patrimonial de la comuna”, remarcó.

El controvertido montaje de Danny Reveco

Los delitos imputados a Danny Reveco se dieron en 2023, mientras el artista preparaba su montaje “El lenguaje no alcanza”, cuya exposición se desarrolló en el Parque Cultural de Valparaíso, entre diciembre de 2023 y enero de 2024.

En medio de esa performance, Reveco exhibió grabaciones en las que él mismo aparece realizando rayados en distintos edificios del Área Histórica de Valparaíso, nombrada Patrimonio de la Humanidad, como también sustrayendo letras del Edificio Cousiño del Duoc UC (que es Monumento Histórico).

Junto con ello, este caso provocó una gran polémica, ya que la exposición en la Ex Cárcel fue fue financiada por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart) por un valor cercano a los $21 millones, cuyo monto debe ser restituido por parte de Reveco.