Enrique Coulembier, CEO de Mundo Pacífico, por despegue de la empresa en Chile: “Hay motivación para ponernos número uno del mercado”

En medio de un mercado convulsionado y con actores relevantes en retirada, Mundo Pacífico se consolida como una de las pocas firmas de telecomunicaciones en expansión. Con más de un millón de clientes y una participación del 20,5% en internet fijo, su CEO, Enrique Coulembier, ve oportunidades ante la incertidumbre y apunta a nuevos segmentos como el corporativo y gubernamental. Además, descartó por ahora abrir un proceso de venta de la compañía.

En este ámbito, solo la antecede Movistar, que concentra el 28,1% y el grupo ClaroTV con 27,6%, aunque estas dos empresas redujeron su participación en el último año. Además, los datos de la entidad revelan que en el último año los clientes de Mundo Pacífico crecieron un 11,9%, siendo la segunda empresa con mayor expansión después de Entel (28%).

En entrevista con The Clinic, Enrique Coulembier, CEO de Mundo Pacífico, repasa las claves del éxito de la sociedad, que ya supera el millón de clientes, y se perfila como una alternativa estratégica en proyectos con el Estado. Además, aborda la oportunidad que se abre para la sociedad que lidera, considerando las dudas que existen en el mercado tras el reciente cambio de dueños de WOM a raíz de su reorganización financiera y ahora con Movistar a la venta.

“Yo creo que es una oportunidad” dice el argentino desde las oficinas de Mundo en Alonso de Córdova 3788, en la comuna de Vitacura. “La empresa no decide, la empresa es un número. No tiene institución, no tiene cabeza, al día de mañana capaz va a ser una IA, pero hoy somos las personas. Y las empresas, como digo yo, las hacen las personas. Y si las personas están bien, si las personas trabajan en equipo, si las personas están contentas, el negocio va para arriba”, remarca.

“Si nosotros mantenemos un buen ambiente de trabajo aquí, yo creo que el éxito está asegurado. Y esto es obviamente opinión totalmente propia, pero enfrente, y cuando digo enfrente me refiero a nuestros competidores en telecomunicaciones, no creo que el ambiente de trabajo esté muy contento”, añade.

Tras ello, Coulembier desliza: “¿Cómo no va a tener oportunidad Mundo? Que hoy es una empresa estable, es una empresa que todos los meses cobra el salario, que no tiene visiones de ser vendida ni comprada por nadie, que nuestros despliegues siguen avanzando, que nuestras inversiones siguen avanzando. O sea, que hay motivación para ponernos número uno del mercado, hay motivación con nuevas tecnologías que incorporamos”.

—¿Crees que pueden lograr ser el número uno de Chile? ¿A eso apuestan?

—No buscamos ser el número uno, pero esta empresa empezó con 40.000, 37.000 clientes de televisión, y hoy pasamos el millón, tiene 1.032.000 clientes al día de hoy, y no paramos de crecer. Entonces, no voy a decir que vamos a ser el número uno, pero con lo que se viene por delante, y como te decía, con la teoría esta de la pasión y del trabajo, que nos den dos años más de incertidumbre los demás.

—Más allá del tema hogar, ¿por qué han empujado proyectos junto a ministerios o el gobierno central? ¿por qué apostar por estos segmentos?

—Porque nosotros queremos trasladar el modelo de residencial a el modelo gubernamental, al modelo corporativo, al modelo pymes. ¿Por qué? Porque así como nosotros conectamos Chile, creemos que en términos residenciales, creemos que podemos conectar a todas estas empresas, a todas estas instituciones, de la misma manera que lo hicimos con lo residencial, al mismo valor, con la misma eficiencia, con la misma calidad, al segmento corporativo, gobierno y demás. De hecho, todas las licitaciones que nos estamos presentando últimamente lo estamos logrando.

Le damos muchísima mayor calidad de servicio, muchísima mayor conectividad. Hoy tenemos una red de capilaridad desplegada por todo Chile, hasta en el pueblo más pequeño en el medio de la cordillera. Y eso ayuda a que instituciones que puedan tener mucha capilaridad, como Carabinero, Correos, puedan vernos como un aliado, que puedan contratarnos a nosotros y llegar a todos los puntos con una misma red.

—¿Cuáles son las principales barreras regulatorias o de permisología que han enfrentado para expandirse como empresa?

—Primero, que Chile estaba centralizado en tres o cuatro empresas de historia de más de 50 años. Ese creo que es el mayor problema. Centralizado de tal manera que a veces las instituciones se llenan de gente que ha pasado por estas empresas y todo lo demás con una mentalidad antigua, a mi gusto con una mentalidad distinta a la que nosotros intentamos inculcar.

El día en que todas las instituciones empiecen a trabajar más en conjunto, y no hablo de una ventanilla única, que sería ideal, sino que todos entiendan que todos queremos tener conectividad, de que el teléfono funcione, todos queremos tener los 10 GB, los 50 GB en nuestra casa, pero si no damos permiso para pasar un cable, no damos permiso para montar una torre, no damos permiso para poner un centro de distribución o un data center después no pretendamos como usuarios finales, como empresas y como instituciones, tener conectividad total. Esa es la realidad.

—¿Está en los planes vender Mundo Pacífico, así como otras empresas del rubro lo han hecho en el último tiempo?

—Hoy Mundo es propiedad de un fondo de inversión americano que maneja US$120.000 millones de activos distribuidos por todo el mundo. Eso lleva tres años. Tú sabes que los fondos de inversión manejan los activos entre 5 y 7 años. Entonces, obviamente, nunca se descarta, pero ¿por qué yo digo que hoy no hay interés? porque justamente entiendo que los activos de Latinoamérica están a la baja. ¿A la baja por qué? Y esto lo digo en base a todos los últimos levantamientos de capital que nosotros hemos hecho.

Nos preguntan por qué los demás están mal y nosotros estamos bien, entonces eso te da una pauta con el quiebre de WOM en Colombia, con el quiebre aquí en Chile, con la salida desesperada de Telefónica, con la salida de otros actores relevantes, que todavía no está la noticia en la primera plana, con lo que ha pasado en México con Telefónica.

La historia se repite, lamentablemente el pasado nos está marcando el futuro. En ese sentido, hoy Latinoamérica está en un bajón, creo que está en el ciclo valle de las inversiones en telecomunicaciones. Los grandes inversores tienen un descreimiento, porque telcos mundiales como Telefónica están saliéndose de Latinoamérica, hay muchas dudas y cuando hay operaciones de venta, no son los múltiplos que se generaban antiguamente.