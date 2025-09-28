“Las personas se van apagando y perdiendo su luz”: la impactante realidad que revela “Ocaso”, el documental que busca visibilizar el acoso laboral en Chile

La fundación "Fuera Acosadores" presentó el teaser de "Ocaso", documental dirigido por Nicole Kramm que reúne distintos testimonios sobre casos de acoso laboral en nuestro país, dando cuenta del profundo impacto de esta problemática para miles de trabajadores y sus respectivos círculos familiares. "Es un llamado a escuchar a las víctimas, a ponerle rostro y voz a una violencia que muchas veces queda oculta tras puertas cerradas", comentó la directora de la cinta. Mientras tanto Scarlett Watson, directora y fundadora de "Fuera Acosadores", adelantó que "el primer capítulo, con el cual se hizo el teaser es del caso de Catalina Cayazaya, estudiante de terapia ocupacional de la universidad de Los Andes, que luego de vivir maltrato tomó la decisión de suicidarse".

Compartir

Una impactante realidad revela “Ocaso”, documental que busca visibilizar la problemática del acoso laboral en Chile, cuyo teaser fue dado a conocer esta semana por parte de la fundación “Fuera Acosadores”.

La cinta, dirigida por Nicole Kramm, reúne distintos testimonios de personas que han sufrido acoso laboral, mostrando la crudeza de una problemática que afecta silenciosamente a miles de trabajadores, como también a sus respectivos círculos familiares.

El estreno de este el teaser pretende instalar en la conversación pública la necesidad de romper el silencio y sensibilizar a la sociedad sobre las consecuencias del acoso laboral.

“‘Ocaso’ es un llamado a escuchar a las víctimas, a ponerle rostro y voz a una violencia que muchas veces queda oculta tras puertas cerradas. La finalidad es que como sociedad podamos decir basta”, comentó la directora Nicole Kramm.

“Pérdidas irreparables”

Desde la fundación “Fuera Acosadores”, organización que impulsó la realización de este documental, entregaron otros detalles respecto a lo que pretende exhibir “Ocaso”.

“Como fundación estamos convencidos de que la erradicación de la violencia laboral es un cambio cultural, en este contexto nuestras actividades se basan en torno a la cultura, es por eso que vamos a presentar nuestro documental llamado ‘Ocaso’, bajo la dirección de Nicole Kramm, donde contamos 4 relatos de personas que han sufrido hostigamiento en sus espacios laborales, llegando incluso a pérdidas irreparables”, declaró Scarlett Watson, directora y fundadora de “Fuera Acosadores”.

Asimismo, Watson explicó que “se llama ‘Ocaso’, ya que al igual que en la puesta de sol, las personas se van apagando y perdiendo su luz”.

Tras ello, adelantó que “el primer capítulo, con el cual se hizo el teaser es del caso de Catalina Cayazaya, estudiante de terapia ocupacional de la universidad de Los Andes, que luego de vivir maltrato tomó la decisión de suicidarse, a partir de este lamentable hecho la Superintendencia de educación a partir del 2026 hizo una modificación un los protocolos de buen trato de los campos clínicos”.

El teaser de ‘Ocaso’ está disponible en las redes sociales de la fundación “Fuera Acosadores”. La producción completa se estrenará próximamente.