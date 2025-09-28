“Muestra del enorme valor y diversidad de experiencias”: los cinco galardones que consiguió Chile en los Oscar del Turismo

En el marco de los World Travel Awards de Sudamérica 2025, nuestro país fue premiado en las siguientes categorías: Mejor Destino de Turismo Aventura, Mejor Destino Romántico (por el desierto de Atacama), Mejor Destino Verde, Mejor Destino de Naturaleza y Mejor Destino de Cruceros.

Compartir

Una gran jornada vivió nuestro país en la última edición de los World Travel Awards de Sudamérica 2025, premio que es considerado el Oscar en la industria del turismo.

Durante la ceremonia que se celebró este sábado en Cancún, México, nuestro país fue distinguido en cinco categorías: : Mejor Destino de Turismo Aventura, Mejor Destino Romántico (por el desierto de Atacama), Mejor Destino Verde, Mejor Destino de Naturaleza y Mejor Destino de Cruceros.

Estos galardones para Chile fueron celebrados tanto por autoridades de Gobierno, como por representantes del gremio turístico.

La subsecretaria de Turimsmo, Verónica Pardo, destacó que “llevamos ya más de diez años siendo líderes en distintas categorías y, en particular, el desierto de Atacama ha sido elegido ocho veces el Mejor Destino Romántico, lo que nos llena de orgullo y confirma la magia única de este lugar”.

Pardo remarcó que estos premios “son una muestra del enorme valor y diversidad de experiencias que ofrece Chile como destino turístico”.

Mientras tanto Mónica Zalaquett, presidenta ejecutiva de Fedetur, declaró que “este logro reafirma el enorme potencial que tiene el sector para seguir expandiéndose y aportando de manera decisiva al desarrollo económico y social de Chile”.

“Los próximos años serán clave para aprovechar este impulso y transformar al turismo en un verdadero motor de progreso para nuestro país”, complementó.

Naturaleza y cruceros

Los premios alcanzados por Chile como Mejor Destino de Naturaleza y el de Mejor Destino de Cruceros, son inéditos para nuestro país en la historia de los Oscar del Turismo.

En ese sentido, el director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, expresó que “nos llena de orgullo saber que para el mundo Chile sigue siendo un destino líder en distintos ámbitos”,

Por lo mismo, Benítez enfatizó que estos dos premios en particular le abrirán nuevos horizontes a Chile. “Eso, sin lugar a dudas, nos traerá nuevas oportunidades para posicionar al país en segmentos que valoran la naturaleza y, además, la experiencia de navegar por nuestro territorio conectando con destinos únicos de Chile”, estableció.

Los ganadores a nivel sudamericano tendrán la oportunidad de competir en el certamen mundial de los World Travel Awards. Dicha ceremonia se celebrará el próximo 6 de diciembre en Baréin.