Kast en entrevista con medio argentino: dice que ideas radicales de “ambientalismo”, “animalismo” e “indigenismo” han frenado las inversiones en Chile

En conversación con el diario trasandino La Nación, el líder del Partido Republicano abordó aspectos de su propuesta económica. En ese sentido, dijo que en Chile se deben cumplir "cuatro condiciones" para lograr una masiva generación de empleos: "seguridad", "terminar con el abuso de las regulaciones", "progreso tributario" y "ajuste fiscal". Además, mostró su admiración por el actual presidente argentino Javier Milei. "Lo conozco y valoro cómo enfrentó el tema de la inflación y cómo sacó a gente de la pobreza", estableció.

El candidato presidencial José Antonio Kast brindó una extensa entrevista al medio argentino La Nación, en la que abordó distintas aristas. Una de ellas fue su propuesta en materia económica.

Consultado por un planteamiento que él mismo hizo respecto a crear entre 400 mil y 600 mil empleos en Chile si resulta ser electo como presidente, Kast dijo que incluso esa cifra podría aumentar, sin embargo estableció que eso depende del cumplimiento de “cuatro condiciones”.

Dichas condiciones son “seguridad”, “terminar con el abuso de las regulaciones”, “progreso tributario” y “ajuste fiscal”.

Al profundizar en cada una de ellas, partió hablando del tema seguridad, planteando que “hoy la inseguridad se convirtió en una especie de impuesto encubierto para cualquier familia y emprendimiento en Chile. Si nosotros recuperamos parte de la seguridad, tanto los compatriotas como los inversores internacionales verán con mejores ojos invertir en Chile”.

“Antiguamente el ejercicio del poder de la autoridad por parte de las policías era suficiente para contener a los delincuentes. Hoy ya no lo es para contener el narcotráfico, el crimen organizado, porque incluso el poder de fuego de las bandas criminales es mayor que el de nuestros policías”, continuó.

Luego abordó el asunto regulatorio en materia de inversiones, afirmando que se debe “terminar con el abuso de las regulaciones”.

“Nosotros hablamos de la facilitación regulatoria. Chile tiene una ley de medioambiente, un reglamento de medioambiente hace más de 10 años, pero en el tiempo los periodos de aprobación de cualquier proyecto de inversión se han duplicado o triplicado dependiendo del caso con la misma ley. Hay un tema ideológico, de ambientalismo radical, de animalismo radical, de indigenismo radical que fue frenando cualquier tipo de inversión”, añadió.

Posteriormente se refirió al tema tributario, comentando que “nosotros ahí planteamos una reforma tributaria que es una baja del 27 al 23% en temas de renta, manteniendo una tasa muy baja para los pequeños empresarios del 12,5, pero con un incentivo tributario muy alto a la contratación de personas de manera formal. Entonces, planteamos un crédito tributario contra el pago del impuesto de la renta, que es una vez al año y eso podría llevar a una empresa a bajar del 20% el pago de la renta final”.

Por último detalló en qué consiste su propuesta en cuanto a un ajuste fiscal. “Yo no puedo hacer una rebaja o un cambio para el progreso tributario si no hago un ajuste al gasto político. Se habla del gasto fiscal. Nosotros haremos un ajuste fiscal pero enfocado principalmente en gasto político, no en gasto social. Y eso es algo que ha generado discusión, porque planteamos que vamos a hacer un ajuste fiscal de 6.000 millones de dólares en 18 meses. Lo haremos ordenando las finanzas públicas, porque hoy día tenemos más de un millón de funcionarios públicos, pero ni siquiera el ministro de Hacienda sabe quiénes son y a quiénes les pagan”, estableció.

Kast y su admiración a Javier Milei

Dada su pública cercanía con Javier Milei, a José Antonio Kast se le preguntó respecto a la gestión del presidente argentino, fundamentalmente en materia económica.

Su respuesta fue la siguiente: “Lo que observamos es que cada país tiene sus propias realidades. Hay ciertos temas en los que nosotros podemos tomar ejemplos. Así como hablábamos de El Salvador y yo le mencioné Italia en temas de política carcelaria, le puedo mencionar a Hungría e Italia en temas fronterizos o económicos. En la Argentina claramente bajar de una inflación de 200% a una que debe estar cerca del 30 o 35% requiere una voluntad muy grande”.

“Conozco a Javier Milei y valoro cómo enfrentó el tema de la inflación y cómo sacó a gente de la pobreza. Eso hay que reconocerlo”, complementó.