El programa de formación que lidera el histórico Sergio “Cachito” Vigil en las selecciones menores de hockey césped

El exentrenador de las Diablas, que lideró a la selección adulta de hockey césped a su primer Mundial en 2022, evalúa de manera positiva la última gira de las Escuelas de Talento en Argentina. "Ha sido una oportunidad inmensa para el hockey de Chile, porque hemos jugado distintos niveles de torneos en Argentina con todas nuestras categorías", comenta.

A inicios de la temporada 2024, la Federación Chilena de Hockey sobre Césped (Fehoch) activó el Plan de Desarrollo y Masificación, que tiene como objetivo principal fortalecer las bases del deporte, detectar nuevos talentos para alimentar las selecciones nacionales y fomentar la práctica de la disciplina a lo largo de Chile.

Las Escuelas de Talento tuvieron actividad hace unas semanas. Y demostraron que el trabajo está rindiendo frutos: la Sub 24 Damas que dirige Andreas Fingerhurth fue campeona en el torneo de Catamarca; la Sub 16 Damas que lidera Antonia Manzi terminó segunda en San Rafael y la Sub 16 Varones a cargo de Francisco Cedarri cerró tercera en Córdoba.

Estos resultados reflejan la eficacia del programa de formación implementado por Chile Hockey bajo la supervisión del histórico entrenador argentino, Sergio “Cachito” Vigil, que fue quien condujo a las Diablas en su primera incursión mundialista el año 2022. Cabe destacar que Vigil es considerado una figura indiscutible en la historia del hockey en Chile, y ahora es quien lidera el Plan de Desarrollo en las selecciones menores.

La evaluación positiva de “Cachito” Vigil

Vigil señala a The Clinic que evalúa de manera positiva la última gira de las Escuelas de Talento en Argentina. “Ha sido una oportunidad inmensa para el hockey de Chile, porque hemos jugado distintos niveles de torneos en Argentina con todas nuestras categorías“.

Según el entrenador, la escuela formativa se propuso cuatro objetivos de mejora durante el primer semestre: trabajar la superioridad numérica, el arte de defender, pase y recepción y manos pensantes.

“No se buscó trabajar aspectos de táctica general. Sí se buscó trabajar aspectos de técnica general, técnico-físicos y táctica individual. Solo el último mes se trabajó táctica para el torneo. El objetivo del campeonato era que pongan en práctica estos aspectos. Y la verdad es que se cumplió. Es más, superó las expectativas“, cierra el histórico “Cachito” Vigil.