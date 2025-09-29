Nicolás Saab, la joven figura de los Cóndores que marcó el try para sellar la clasificación a Australia 2027: “Es un momento que voy a recordar siempre en mi vida”

El back de 20 años apoyó el ensayo definitivo en la victoria de la selección chilena de rugby frente a Samoa, una jugada que recorrió el mundo y que fue el broche de oro en la histórica jornada en el Estadio Sausalito. "Un momento muy importante para mí, la segunda clasificación a un Mundial de Chile y un try quedando un minuto sellando el partido. No sé cómo pudo haber terminado mejor", comenta Saab.

Quedaban dos minutos para el término del partido entre los Cóndores y Samoa y los hinchas chilenos, eufóricos, ya palpitaban la clasificación al Mundial de Australia 2027. Pero faltaba la guinda de la torta. En una jugada que quedará enmarcada para siempre, Nicolás Saab recuperó la pelota en 22 metros chilenos -después de un buen contraruck de Iñaki Ayarza- y se lanzó al ataque junto a Matías Garafulic. El wing amagó y combinó con Garafulic, que fijó la marca y le devolvió la ovalada a Saab. El 11 nacional cambió de paso y superó al último defensa de los polinésicos para marcar el try definitivo con un vuelo memorable. El Sausalito explotó y las celebraciones comenzaron; Chile aseguró los pasajes por segunda vez consecutiva a una cita planetaria.

Pero esta vez la clasificación tuvo un sabor distinto: fue frente a 20 mil personas que colmaron las tribunas del recinto de Viña del Mar. Un marco de público que los propios jugadores sabían que iba a ser crucial para enfrentar la llave de vuelta del repechaje frente a los oceánicos. Y es que el aliento de la hinchada se hizo sentir durante todo el encuentro.

Entre varias figuras destacadas, -como Santiago Videla que estuvo inspirado con el pie y Domingo Saavedra que volvió a jugar un partido por Chile después de estar fuera de las canchas por seis meses por lesión- uno que quedará en la memoria colectiva de los fanáticos del rugby es Nicolás Saab, de solo 20 años, que se robó las miradas después del notable ensayo que apoyó al final del encuentro.

“De esos minutos, solo me acuerdo de ver el ingoal, no escuché absolutamente nada. Viendo la repetición me di cuenta que había un ruido impresionante. Creo que es un momento que voy a recordar siempre en mi vida. Un momento muy importante para mí, la segunda clasificación a un Mundial de Chile y un try quedando un minuto sellando el partido. No sé cómo pudo haber terminado mejor. Muy agradecido por la oportunidad que se dio y por el try“, comenta Saab a The Clinic.

Nicolás Saab, la joven figura de los Cóndores

Corría el año 2011 y la familia de Nicolás Saab dejó Dubái para radicarse en Chile. Cuando llegó a The Grange School a mediados de primero básico, solo jugaba fútbol y no hablaba español. “Yo siempre he sido un fanático del fútbol, hasta el día de hoy. En ese entonces, todos los amigos de Saab jugaban rugby.

“El papá de un amigo -mención para Cristóbal Hurtado- le dijo a mi mamá ‘llévalo a este festival’, que me acuerdo perfecto, era en Stade Français. Desde ahí que el rugby se inculcó en mí. Y nunca paré“, asegura el jugador formado en Old Boys.

Saab no lo sabía, pero sería una pieza fundamental en el esquema de Pablo Lemoine en el camino rumbo a Australia 2027. Y es que el back nacional ha destacado desde temprana edad en la disciplina: fue parte diversos procesos en selecciones juveniles, y llegó a ser capitán de Chile en los últimos Juegos Panamericanos Junior de Asunción. Por otra parte, en 2024 lideró a su club al título en el Seven Juvenil de Reñaca y fue elegido el mejor jugador del torneo. Sus grandes presentaciones le valieron ser convocado a jugar por Selknam -la franquicia profesional de Chile- ese mismo año, siendo el más joven de todo el plantel con 19 años.

El 9 de marzo de ese año, Nicolás Saab hizo su debut profesional en la ajustada derrota en el clásico frente a Peñarol. Entró desde la banca. Pero una semana después, fue titular en el partido frente a Pampas. Y marcó un try.

“Es un sueño todo esto. La pretemporada ha sido muy dura, muy larga, pero ahora llegó la mejor parte: los partidos. Y me ha tocado ser parte, en lo personal estoy muy contento. “Es un honor, un privilegio. Me lo tomo como una responsabilidad con mucho respeto a la trayectoria de los jugadores”, declaró en una entrevista publicada en las redes de Selknam.

La importancia de Selknam en el progreso del rugby chileno

En conversación con The Clinic, la joven figura de la selección chilena de rugby recalca que la clave del progreso ha sido justamente Selknam. “Es muy importante, porque nos permite desarrollarnos como jugadores: pasar de la experiencia de club a jugar contra equipos más profesionales, contra franquicias argentinas, uruguayas, brasileñas y paraguayas que claramente están a un nivel más alto. Creo que el roce nos sirve mucho a los jóvenes que nos vamos integrando. Selknam es muy importante como base del rugby chileno“.

Jóvenes como Rodrigo Araya, Bruno Sáez y el mismo Nicolás Saab, han debutado por Selknam a temprana edad y componen la nueva generación de jugadores que se unió a la lista larga de los Cóndores de cara a los partidos clasificatorios a Australia 2027.

Según Saab, Selknam es clave para que los más chicos se adapten al nivel de juego y exista un buen clima en el plantel con jugadores más experimentados, como Martín Sigren y Marcelo Torrealba. “Son seis meses juntos, entrenando todos los días de la semana, viendo a los jugadores todos los días de 8:00 a 14:00. Ahí claramente uno va generando relaciones con los jugadores y después eso se traduce dentro de la cancha. Se hace más fácil para los jóvenes, que nos vamos recién integrando, pero los más grandes se preocupan por nosotros. Agradecerle al equipo y a los compañeros por eso“, destaca.

Y agrega, en el marco de la histórica clasificación a Australia 2027: “Yo salí del colegio hace dos años. Si me decías que dos años después iba a estar haciendo esto e iba a marcar el try para sellar la clasificación, no me lo creía. A corto plazo no me veía jugando por los Cóndores, pero a largo plazo sí. Se adelantó un poco (se rie), pero feliz“, cuenta la joven figura de la selección.