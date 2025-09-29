Trámites en línea y tarifas máximas: en qué consisten los cambios que se implementarán al sistema notarial

Tras la promulgación de la reforma al sistema registral y notarial, habrá una serie de cambios que verán las personas al momento de necesitar dichos trámites. El primero de ellos, y quizás el más notorio, el que podrán hacerlos de manera remota y sin necesidad de acudir a las notarías.

Después de siete años de discusión, el martes pasado el Gobierno promulgó la reforma al sistema notarial y registral.

A continuación, detallamos los principales cambios que las personas podrán ver al momento de acudir a un notario para hacer un trámite.

Según destacan en una nota de El Mercurio, en primer lugar está que no habrá necesidad de ir presencial a realizar todos los trámites. Las notarías deberán implementar sistemas electrónicos para realizar algunos oficios y documentos, además de permitir consultas en línea.

En segundo lugar, se destaca que habrá un tope en los valores que se cobrarán a los usuarios.

Cada dos años el Ministerio de Justicia, junto a Hacienda y Economía, podrán fijar aranceles máximos, estandarizando las tarifas, evitando así “cualquier intento de lucro o colusión” entre las notarías, detalló el secretario de Estado, Jaime Gajardo.

Por otro lado, se deberá publicar los horarios de funcionamiento en línea, con información clara y pública.

Así también, desde ahora el Servicio Nacional de Consumidor (Sernac) podrá fiscalizar las notarías, conservadores y archiveros. Supervisando la calidad del servicio y la protección de los derechos de los consumidores, quienes también podrán realizar denuncias.

Notarios deberán ser nombrados por ADP y no podrán ser parientes de autoridades como senadores, diputados o ministros

Otro elemento que también impactaría positivamente es el cambio que se establece en el sistema de nombramiento de los notarios, conservadores y archiveros judiciales, que ahora deberá ser por un proceso de calificación vía Alta Dirección Pública.

Así también establece una serie de inhabilidades, para que no pueda asumir nadie que tenga algún parentesco cercano con algún senador/a, diputado/a, ministro de Estado, subsecretario o miembro del Poder Judicial.

Según dice el ministro de Justicia al medio citado, es “entregarle más confianza a la ciudadanía de que las personas que van a ejercer estos oficios, de notarios, archiveros, conservadores, van a estar ahí por sus méritos, por sus capacidades, y no por ninguna otra circunstancia”.

Luego de la publicación de la reforma notarial en el Diario Oficial, existe una vacancia de seis meses, por lo que debería estar vigente, según las autoridades, en marzo del próximo año.

También se postula que una vez entrada en vigencia la ley, se pondrá fin a que los cargos sean vitalicios, y aquellos notarios de más de 75 años deberán cesar en su cargo a los seis meses, lo que afectaría a cerca de 50 funcionarios.