Chile se consagra campeón en la categoría masculina del Sudamericano Pre Juvenil de Golf gracias a una inspirada jornada de Diego Vargas

El Club Ruitoque de Colombia fue el escenario de una jornada brillante para el golf nacional: Chile se consagró campeón en la categoría masculina del Sudamericano Pre Juvenil 2025. El equipo nacional compuesto por Diego Vargas, Samuel Trucco y Maximiliano Orueta firmó una tarjeta acumulada de -9 y superó con categoría a Brasil, que terminó segundo con +3.

Por otra parte, Vargas tuvo un destacado desempeño individual y se robó las miradas del campeonato. El joven de 15 años se coronó como nuevo monarca continental después de una ronda final de 68 tiros.

“Muy feliz, muy orgulloso. Muy buen campeonato. Hoy día en la mañana estaba todo muy peleado, podía pasar cualquier cosa. Salí a dar lo mejor de mí, quería darme la chance y terminé ganando“, sostuvo el golfista chileno a la Federación Colombiana después del triunfo.

Federación Colombiana de Golf

Vargas entregó su mejor vuelta de la semana gracias a cinco birdies y dos bogeys, y superó al nacional Samuel Trucco, que cerró con una tarjeta de 76 golpes. “Estuvo difícil. Que gané el mejor juegue el último día. Yo creo que la clave fue la cabeza, jugar inteligente y no enredarme”, aseguró.

Y agregó: “Se lo dedico a todo Chile, a todos los que nos están apoyando, a los coach de cada uno, que sin ellos hubiera sido muy difícil la victoria, y a la federación”. En tanto, Trucco terminó en el tercer lugar y Orueta en la séptima posición de la tabla individual.

El talento emergente del Golf en Chile

En la competencia femenina, Manuela Aceves tuvo una gran jornada final y terminó en la segunda posición con un acumulado de +16 a cuatro golpes de la campeona Cristina Álvarez de Colombia. El equipo compuesto por Antonia Sáez y Elizabeth Liu y Acevee cerró la semana en el séptimo lugar de la clasificación general.

Por último, Chile logró la segunda posición en Equipos Mixtos gracias a la actuación de Aceves y Trucco, lo que coronó la gran participación de los jóvenes talentos del golf nacional en el torneo sudamericano.