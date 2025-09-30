Con Ángelo Henríquez como figura y Mario Salas como técnico: Así era el último equipo que pasó la fase de grupos en el Mundial Sub 20

Este martes, la Roja Sub 20 puede asegurar su paso a la siguiente fase. Para ello, necesita ganar su duelo ante Japón y que Nueva Zelanda con Egipto repartan puntos. De ser así, la selección chilena clasificaría por primera vez a octavos de final desde 2013.

Por Tomás Mandiola, DLT Sports

Esta noche, a estadio lleno, la Roja Sub 20 jugará contra Japón, con la posibilidad de empezar a cerrar su clasificación a la siguiente ronda. Si Chile gana, volvería a jugar unos octavos de final, tras 12 años.

La selección chilena no estuvo presente en el Mundial de Nueva Zelanda (2015), Corea del Sur (2017), Polonia (2019) y Argentina (2023). La última vez que jugó está competición fue en Turquía 2013, una selección liderada por el técnico Mario Salas.

Aquel equipo tenía a figuras como Ángelo Henríquez, que en ese entonces estaba en el Manchester United, Nicolás Castillo, el goleador chileno del torneo con 4 tantos y otros futbolistas como Diego Valdés, Valber Huerta, Brayan Rabello, Brayan Cortés, entre otros.

El último equipo de la Rojita que pasó fase de grupos en un Mundial Sub 20

En Turquía, Chile compartió el grupo A con Irak, Egipto e Inglaterra. Un 23 de junio, la selección nacional debutó en el Estadio de la Universidad Akdeniz, Antalya contra Egipto, con la presencia de 3.148 personas.

El equipo dirigido por Salas se quedó con la victoria por 2-1, gracias a los tantos de Nicolás Castillo y Christian Bravo. Chile sufrió, en los últimos minutos, por la expulsión de Cristian Cuevas, sin embargo, de igual manera se pudo quedar con los tres puntos.

La segunda jornada enfrentaron a Inglaterra, comandada por Harry Kane. El desarrollo del partido fue muy parejo, Chile tuvo siete tiros al arco, mientras que los ingleses tuvieron 10. Castillo y Kane fueron los encargados de anotar, en un duelo que terminó empatado.

En la última fecha, la Rojita cayó ante Irak por 2-1, en donde el único tanto chileno lo anotó Felipe Mora. No obstante, gracias a la victoria de Egipto 2-0 ante Inglaterra, Chile aseguró el segundo lugar del grupo E.

En octavos de final, la selección nacional enfrentó a Croacia, que venía de ganar su grupo. Fue un duelo disputado, y el conjunto chileno pudo abrir recién la cuenta al minuto 80’ con gol de Castillo. Luego, con autogol de Simunovic, la selección de Salas cerró el encuentro 2-0.

Luego, en cuartos de final, Chile enfrentó a Ghana, un rival que en el papel se veía accesible ya que avanzó como el último mejor tercero. El conjunto africano venía de ganarle 3-2 a Portugal.

Sin embargo, el conjunto nacional no pudo y cayó por 4-3. El duelo se fue a tiempo extra, y todo parecía que el partido se definiría en penales, sin embargo, un gol de Ebenezer Assifuah al minuto 120’, esfumó las chances de Chile.

Francia terminaría ganando esa edición del Mundial Sub 20 después de vencer a Ghana en semifinales y a Uruguay en la final por lanzamientos penales. Esta noche, a las 20 horas, en el Estadio Nacional, en caso de que Nueva Zelanda y Egipto empaten, Chile tendrá la oportunidad de estar en una segunda ronda mundialista.