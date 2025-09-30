Desempleo retrocede en trimestre junio-agosto y se ubica en niveles de fines de 2024, aunque en mujeres se mantiene por sobre el 9%

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó esta mañana que la tasa de desempleo se ubicó en 8,6% durante el trimestre junio-agosto de 2025.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó la mañana de este martes que la tasa de desempleo en el país se ubicó en 8,6% durante el trimestre junio-agosto de 2025, registrando una baja de 0,3 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, producto del alza de la fuerza de trabajo (0,9%), menor a la presentada por las personas ocupadas (1,3%).

Por su parte, las personas desocupadas disminuyeron 2,9%, incididas únicamente por quienes se encontraban cesantes (-3,4%). De este modo, la tasa de desempleo volvió a niveles registrados a fines de 2024 —la última vez que en Chile se registró una tasa de desocupación de 8,6 % fue en el trimestre móvil comprendido entre agosto y octubre de 2024—.

Desempleo por género

En el caso de las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 9,3%, decreciendo 0,1 pp. interanualmente, producto del aumento de 1,2% de la fuerza de trabajo, menor al de 1,3% registrado por las mujeres ocupadas; mientras que las desocupadas crecieron 0,6%, incididas únicamente por aquellas que buscan trabajo por primera vez (13,5%). Cabe consignar que el desempleo femenino ha sido destacado como preocupante por buena parte de los expertos laborales.

En los hombres, la tasa de desocupación fue de 8,0%, disminuyendo 0,5 pp. en un año. Esto, a raíz del alza de 0,7% de la fuerza de trabajo, menor a la de 1,3% registrada por los hombres ocupados. Los desocupados descendieron 6,0%.

Por otro lado, las tasas de participación y ocupación se situaron en 52,8% y 47,9%, avanzando 0,2 pp. en ambos casos. Las mujeres fuera de la fuerza de trabajo crecieron 0,6%, influidas por las inactivas habituales y las iniciadoras, según informó el INE.

Alza de personas ocupadas

En doce meses, la estimación del total de personas ocupadas creció 1,3%, incidida tanto por los hombres como por las mujeres, con incrementos de 1,3% en ambos casos.

Según sector económico, la expansión de la población ocupada fue influida por actividades de salud (7,6%), industria manufacturera (5,7%) y comunicaciones (22,8%), en tanto que, por categoría ocupacional, el alza se observó en personas asalariadas formales (1,4%) y personas asalariadas informales (5,6%).).

Informalidad y horas de trabajo

La tasa de ocupación informal se ubicó en 26,0%, decreciendo 0,4 pp. en doce meses. En el mismo período, las personas ocupadas informales no presentaron variación, debido al alza en las mujeres (0,3%) y caída en los hombres (-0,3%).

Según sector económico, la mayor incidencia ocurrió en servicios administrativos y de apoyo (13,7%) y la menor en comercio (-3,9%); mientras que, por categoría ocupacional, la mayor incidencia ocurrió en las personas asalariadas privadas (7,3%) y la menor en trabajadoras por cuenta propia (-3,4%).

En doce meses, el volumen de trabajo, medido a través del número total de horas efectivas trabajadas por las personas ocupadas ascendió 1,3%; mientras que el promedio de horas trabajadas creció 0,1%, llegando a 37,0 horas. Según sexo, el promedio de horas para los hombres fue 39,2 y para las mujeres, 34,1 horas.

La tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial (SU3) alcanzó 16,5%, con una reducción de 0,3 pp. en el período. En los hombres se situó en 14,2%, y en las mujeres en 19,2%. La brecha de género fue 5,0 pp.