En la antesala de su ingreso: las expectativas de economistas en torno al Presupuesto 2026, el último de la era Boric

El Presidente Gabriel Boric presentará esta noche, en cadena nacional, los principales ejes del proyecto de ley de Presupuesto 2026, el último de su mandato.

El Presidente Gabriel Boric tiene previsto realizar esta noche una cadena nacional, que será transmitida a las 22:00 horas, para presentar los principales ejes del proyecto de ley del Presupuesto 2026, el último que encabezará durante su administración y que definirá además el marco fiscal del primer año del próximo gobierno.

Hasta ayer, el diseño de la propuesta se estaba cerrando, aunque luego del cónclave oficialista que tuvo lugar en Cerro Castillo, el Mandatario utilizó X para dar a conocer parte de los lineamientos del erario fiscal.

“Esta noche junto al Comité Político nos reunimos con parlamentarias, parlamentarios y representantes de partidos del oficialismo, para dar a conocer el detalle del Presupuesto 2026”, escribió haciendo alusión a la cita que mantuvo con las autoridades en Viña del Mar.

Al respecto, detalló que el proyecto “tiene como eje un Estado que pueda responder a las necesidades de nuestros compatriotas de manera seria y sostenible en el tiempo. Seguridad pública, social y económica con responsabilidad fiscal, para un Chile que seguirá creciendo y donde no queremos que nadie se quede atrás”.

Pese a que los principales ejes del Presupuesto 2026 se darán a conocer esta noche, fuentes al tanto de la elaboración del texto anticiparon a El Mercurio que el gasto público el próximo año crecería en 1,56% en comparación al actual erario fiscal, aprobado a fines del año anterior.

Las visiones sobre el Presupuesto 2026

Para Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, “el gran desafío del Presupuesto 2026 tiene que ver con recuperar un mayor orden fiscal, entendiendo que para este año en particular, el déficit va a estar en torno a 2,5% del PIB, por sobre las estimaciones que se tenían a comienzos de año. Detrás de ello, se reconoce que los ingresos fiscales están siendo menos dinámicos, o con un crecimiento más moderado de lo que se estaba esperando y eso da cuenta que hay que ser mucho más cuidadosos del lado del gasto”.

En ese sentido, agrega que “es importante que el gasto público en 2026 tenga un crecimiento, ojalá más cercano al 1%, probablemente va a estar por sobre eso, dada la discusión preliminar que uno ha visto, digamos, en esta en esta dirección. Creo que una señal de un gasto que crece mucho más contenidamente de lo que a lo mejor hoy día se está pensando, da una señal de mayor compromiso con con un balance fiscal ordenado”.

“Durante los últimos años o dos, tres años no hemos cumplido la regla fiscal y por lo tanto tenemos ahí un desafío por retomar la responsabilidad fiscal como un eje importante”, recalca Lehmann.

En cuanto al debate que se ha generado entre los candidatos presidenciales en la antesala a la presentación del Presupuesto 2026, el economista desliza: “Yo no me atrevería a hablar de presidencialismo, digamos, o que ha ido, de alguna manera, tomando un tono presidencial la discusión presupuestaria, sino que más bien tiene que ver naturalmente con la mirada que los propios candidatos están teniendo, y necesitan también aterrizar respecto a las cuentas públicas hacia los próximos años”.

Por su parte, el director de la Escuela de Negocios de la Universidad Mayor, Francisco Díaz, estima que “una reducción del gasto público cercana al 1% del PIB, que facilite al próximo gobierno la eliminación definitiva del déficit fiscal y el inicio de un proceso sostenido de reducción de la deuda pública en los próximos cuatro años. Adicionalmente, dada la alta volatilidad de la economía global, es fundamental avanzar hacia una situación fiscal más estable, que otorgue mayor resiliencia frente a eventuales shocks externos”.

“En 2025 el gasto público alcanzará cerca del 24,3% del PIB. Para 2026, no debiera superar el 23,5% del PIB proyectado, de manera de generar un ahorro cercano al 1% y contribuir al proceso de consolidación fiscal”, acota.

En cuanto al tono presidencial que adquirió la discusión tras el condicionamiento del comando de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, el académico señala que “siempre es deseable que todos los candidatos mantengan una posición consistente y técnicamente sólida en esta materia, especialmente respecto de la necesidad de reducir el gasto público sin desatender a quienes más lo necesitan. De esta forma se disminuye la incertidumbre: independientemente de quién resulte electo, se puede anticipar una orientación fiscal”.