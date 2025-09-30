Figuras del FA lideran aportes de campaña más altos en las candidaturas al Congreso y Cristián Larroulet y Cecilia Piñera marcan presencia en la derecha

Son varios los millones que circulan en las cuentas de las campañas electorales de los candidatos a la Cámara de Diputados y del Senado. Beatriz Sánchez lidera el podio con un único aporte de $60 millones, gracias a un crédito contra reembolso que solicitó. El senador Juan Ignacio Latorre y el diputado Gonzalo Winter le siguen. En la planilla de donaciones figuran aportantes como alcaldes, subsecretarios, embajadores y el mundo académico.

Una danza de pesos es la que ocurre semana a semana en los registros de aportes de campaña de los candidatos presidenciales y al Congreso en la plataforma del Servicio Electoral (Servel).

En el último cómputo, que data del 26 de septiembre, se dieron cuenta de varios movimientos nuevos que han servido para dar base a las campañas electorales de los candidatos. Entre las novedades se encuentra, entre tantas, un crédito que Beatriz Sánchez (Frente Amplio), candidata al Senado por el Maule, pidió contra reembolso. ¿El monto? $60 millones.

Lo propio hizo la diputada Karol Cariola (PC), candidata al Senado pero por Valparaíso. La expresidenta de la Cámara de Diputados cuenta consigo con un crédito contra reembolso de $41 millones y otro de $21 millones.

También aparecen dos créditos contra reembolso del diputado Gonzalo Winter (Frente Amplio), quien va a la reelección. Uno fue de $49 millones y otro de $46 millones. El senador Juan Ignacio Latorre, ahora candidato a diputado, asimismo, figura con un crédito de $50 millones; el exministro Marcos Barraza con otro préstamo de bancario de $40 millones; y la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista), que cierra los créditos superiores a $30 millones con la misma cifra.

Así, es el diputado Winter el candidato al Congreso que tiene consigo la mayor cantidad de aportes ($95 millones), aunque es Sánchez la que figura con la operación más alta ($60 millones). Esta última también cuenta entre sus arcas, con donaciones de la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete (Frente Amplio), quien hizo el mismo gesto con otras candidaturas, como la del diputado Jaime Sáez (Frente Amplio), Romina Cejas (Frente Amplio) y el actual senador, ahora candidato a diputado, Juan Ignacio Latorre (Frente Amplio) —quien pidió un crédito de 50 millones—.

En esas candidaturas quien también dejó rastros de aportes fue el embajador de Chile en Brasil, Sebastián Depolo (Frente Amplio), con $100.000 o $200.000 según sea el caso.

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha (Frente Amplio), es otra autoridad frenteamplista que figura en los registros de aportes. El jefe comunal dejó $100.000 en la candidatura de su compañera de militancia Tatiana Urrutia, candidata en el distrito 8.

Pero Concha no es el único alcalde oficialista presente en la nómina. Quien también aparece es la alcaldesa Karina Delfino (PS), quien traspasó, en una operación, $3 millones a la candidatura del exconvencional socialista César Valenzuela, candidato a diputado en el distrito 9. Otro traspaso, también de Delfino a Valenzuela, es de $300.000.

Asesores de Boric aportan en la campaña

Pero en el ala frenteamplista los aportes no provienen solo de autoridades, sino también de figuras cercanas al Presidente Gabriel Boric. Tal es el caso del periodista Felipe Valenzuela, quien se desempeña en el Segundo Piso, y de Matías Meza-Lopehandía, su exjefe de gabinete en La Moneda.

Tanto Valenzuela como Meza-Lopehandía aportaron a la candidatura de Constanza Schönhaut (Frente Amplio), quien es una de las cartas que tiene el partido en el distrito 11. El primero depositó $50.000, mientras que Meza-Lopehandía dejó $30.000.

Hija de Sebastián Piñera y su exasesor, Cristián Larroulet, depositan en candidaturas

Los movimientos llamativos no se cierran únicamente en la izquierda. En la derecha, en el último reporte del Servel, también figuran movimientos por parte de figuras llamativas del sector.

Tal es el caso de María Cecilia Piñera Morel, hija médica del expresidente Sebastián Piñera, quien depositó $5 millones en la candidatura de la secretaria general de RN, Andrea Balladares, candidata a senadora por el Maule. Hasta ahora, el aporte de Piñera Morel es el único registrado por parte de la familia Piñera en la campaña parlamentaria.

Otra persona con un vínculo estrecho con quien fue presidente de Chile en dos ocasiones es su exjefe de asesores, Cristián Larroulet. El economista figura en la lista de aportantes a las campañas del Congreso con dos transferencias. Una para Constanza Hube, candidata a diputada de la UDI por el distrito 11, que fue de $500.000, y otra a Tomás Kast, candidato a diputado por el distrito 23 —hermano del senador por la zona Felipe Kast—, también de 500 mil pesos.

Cristian Larroulet y Cecilia Piñera. Fotos: Agencia UNO.

Mundo académico marca presencia

En la academia también ocurrieron registros interesantes. Tal es el caso del economista Klaus Schmidt-Hebbel, quien es profesor investigador de la Universidad del Desarrollo.

Schmidt-Hebbel, crítico de la gestión de Mario Marcel, exministro de Hacienda, hizo una donación a la candidatura de Tomás Kast. La cifra no es menor: $3.000.000 fueron los que depositó el economista a la campaña del representante de Evópoli.

Leonidas Montes, director del Centro de Estudios Públicos (CEP), think tank que realiza una de las encuestas de más reconocidas del país, realizó tres aportes de campaña. Uno al presidente de la UDI y candidato a diputado en el distrito 9, Guillermo Ramírez, de 1 millón de pesos; otro para el diputado Francisco Undurraga, candidato a la reelección en el distrito 11, de $1.000.000; y el último a Anibal Pinto, candidato a diputado por el distrito 12 en cupo UDI, también de un millón.